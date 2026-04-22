Internetowy dystrybutor m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów zanotował 25 mln zł kwartalnego zysku netto, co oznacza spadek o 55 proc. względem  analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 32 proc., do 54,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 944,3 mln zł i były o blisko 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. 

W całym 2025 roku grupa wypracowała 135,7 mln zł zysku EBITDA i 58,4 mln zł zysku netto, co oznacza spadek odpowiednio o 11 proc. i  35 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie przychody zwiększyły się o 12 proc., osiągając rekordowe 2,37 mld zł.

– Prezentowane w sprawozdaniu wyniki sprzedażowe i finansowe pokazują, że rok 2025 był okresem dalszego rozwoju Grupy, przy jednoczesnym ograniczeniu rentowności, wynikającym ze zmiany strategii ukierunkowanej na utrzymanie konkurencyjności cenowej i pozyskania nowych klientów. Pozytywnie wpłynęło to na wzrost skali działalności, jednak Grupa odnotowała niższy wynik finansowy niż w roku poprzednim – wyjaśnia w liście do akcjonariuszy Dariusz Topolewski, prezes Oponeo.pl.

Oponeo gotowe na dalszy wzrost w 2026 roku

Rośnie znaczenie segmentu rowerowego w Grupie Oponeo.pl

Największy udział w sprzedaży grupy (ok. 78 proc.) stanowił segment akcesoriów samochodowych, który wygenerował ponad nieco ponad 1,8 mld zł przychodów, o prawie 7 proc. więcej niż w poprzednim roku. Z kolei najdynamiczniej rosnącym segmentem była sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych, których sprzedaż zwiększyła się w 2025 r. o ponad 58 proc., co przełożyło się na 444 mln zł przychodów. W  strukturze sprzedaży wpływy z tego segmentu stanowiły już niemal 19 proc. łącznych  przychodów grupy. Jednocześnie o ponad 26 proc. skurczyły się przychody spółki Rotopino, która wygenerowała 68,4 mln zł obrotów. Jak wskazano w raporcie, na obniżenie sprzedaży wpłynęły m.in.  utrzymująca  się  dekoniunktura  w  sektorze  budownictwa  mieszkaniowego, potwierdzona  spadkiem liczby rozpoczętych budów o 9,2 proc. według danych GUS oraz prowadzona restrukturyzacja tego segmentu w grupie.