Cele finansowe Sonela nadal są aktualne

Mimo ambitnych założeń, w pierwszym roku obowiązywania nowej trzyletniej strategii spółce nie udało się osiągnąć planowanego wzrostu zysku netto na poziomie co najmniej 10 proc. rok do roku. Kluczowym czynnikiem była utrzymująca się słabość popytu na rynkach krajów niemieckojęzycznych (tzw. DACH), związana ze spowolnieniem gospodarczym, wysokimi kosztami energii oraz ograniczoną skłonnością do inwestycji. – Rok 2025 można traktować jako etap przejściowy, w którym jednocześnie mierzyliśmy się z trudnymi warunkami rynkowymi i prowadziliśmy działania transformacyjne. W związku ze zmianami w strukturze grupy, w tym w szczególności w Foxytech, oraz utrzymującą się presją popytową dokonaliśmy niedawno korekty strategii, rewidując nasze założenia w zakresie przychodów. Jednocześnie utrzymujemy w mocy kluczowe cele strategiczne do 2027 roku, obejmujące osiągnięcie w grupie co najmniej 200 mln zł przychodów w segmencie mierników i usług montażowych, utrzymanie marży brutto na poziomie minimum 25 proc. oraz wygenerowanie zysku netto w wysokości 20 mln zł – wyjaśnia Tomasz Wiśniewski, prezes Sonelu.