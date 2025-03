Grupa WP miała 44,94 mln zł zysku netto w IV kw. 2024

Zysk EBITDA w ub.r. sięgnął odpowiednio: 438,62 mln zł wobec 427,16 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA - odpowiednio: 468,2 mln zł wobec 438,97 mln zł zysku rok wcześniej.

W tym okresie spółka miała 1 568,31 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 1 436,8 mln zł rok wcześniej.

Rok 2024 był kolejnym okresem wyjątkowo dynamicznego wzrostu przychodów w segmencie turystycznym. W skali całego roku ten wzrost przekroczył 20%. Konsekwentne inwestowanie w rozwój własnych technologii, wspieranych sztuczną inteligencją, przynosi wymierne efekty również w segmencie reklamowo- subskrypcyjnym. Dzięki wdrożonym technologiom rekomendacyjnym od października liczba odsłon w portalach WP wzrosła o 25%. W WP Ads, platformie umożliwiającej reklamodawcom - w tym małym i średnim firmom - łatwe planowanie, targetowanie i emisję reklam w serwisach WP oraz w sieci partnerskiej, zarejestrowało się prawie 3 tys. klientów, podkreślono.

"Sroce spod ogona nie wypadliśmy. Dzisiaj to Polacy i inni Europejczycy pracujący dla amerykańskich firm, współtworzą bigtechy i ich technologiczne rozwiązania. To jednak nie znaczy, że środkowoeuropejskie firmy takich rozwiązań nie są w stanie stworzyć, czy że ich już nie mają. […] Sponsorujemy rozwój cudzych technologii i firm, zamiast inwestować we własne. Wiele polskich firm, w tym Wirtualna Polska Holding ma własne rozwiązania chmurowe, które z powodzeniem rozwija od lat i stanowią one serce przewagi technologicznej naszej grupy. Naiwnością jest nazywanie w Polsce 'chmurą krajową' rozwiązania, które jest po prostu kupowane od firm, które - poza zatrudnianiem polskich informatyków - z naszym krajem wiele wspólnego nie mają. A amerykańscy dostawcy do 'inwestycji w Polsce' zaliczają kupno... biurowca w Warszawie" - dodał prezes w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 85,57 mln zł w całym roku wobec 42,79 mln zł rok wcześniej.