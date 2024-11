W III kwartale 2024 r. spółka zmniejszyła stratę netto do 0,4 mln zł z 2,4 mln zł w porównywalnym okresie poprzedniego roku. EBITDA wyniosła blisko 2,5 mln zł wobec 1,2 mln zł straty rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży zwiększyły się rok do roku o ponad 65 proc, osiągając poziom 13,4 mln zł. - Trzeci kwartał zakończyliśmy dynamicznym wzrostem przychodów, powracając na wzrostową ścieżkę. Cieszą też wyraźnie rosnące, z kwartału na kwartał, przepływy z działalności operacyjnej, co świadczy o naszej dobrej płynności finansowej. Liczymy, że poprawa wyników będzie kontynuowana w kolejnym kwartale. Naszym celem jest osiągnięcie w całym 2024 roku lepszych wyników niż w minionym roku, który był dla nas rekordowy pod względem sprzedaży - komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

Po trzech kwartałach 2024 r. przychody Synthaverse sięgnęły 42,5 mln zł wobec 38,5 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku. EBITDA zwiększyła się do 8,65 mln zł z 7,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 0,6 mln zł wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej. Motorem wzrostu tegorocznej sprzedaży była szczepionka przeciwgruźlicza BCG 1O (wzrost o 52,4 proc. do blisko 8 mln zł) oraz Onko BCG (wzrost o 28 proc. do 13,2 mln zł). Sprzedaż Distreptazy po trzech kwartałach br. sięgnęła 15,5 mln zł i była na zbliżonym poziomie jak rok temu.

Synthaverse liczy na nowe zlecenia

Na początku tego roku rozpoczęło działalność operacyjną nowo wybudowane centrum badawczo-rozwojowe (CBR) spółki, a w III kwartale uruchomiony został nowy zakład Onko BCG, z którymi zarząd wiąże duże nadzieje na skokowy wzrost sprzedaży. Dlatego spółka już prowadzi zaawansowane negocjacje z zagranicznymi kontrahentami celu pozyskania nowych zamówień. - Z myślą o planowanym wzroście produkcji intensywnie rozbudowujemy rynek zbytu. Pracując nad rejestracją produktów Onko BCG w nowych krajach, właśnie finalizujemy rozmowy z dużymi partnerami, którzy są obecni na rynku Ameryki Południowej oraz w Europie, na rynkach, na których jeszcze nie jesteśmy obecni- wyjaśnia prezes Synthaverse.