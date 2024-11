W III kwartale 2024 r. Grupa Boryszew zanotowała prawie 20 mln zł straty netto wobec 8 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA grupy skurczyła się rok do roku o 38 proc., co dało wynik na poziomie 49 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 1,2 mld zł i były o 5 proc. niższe niż rok wcześniej.

Wyniki Boryszewa. Motoryzacja ze słabszym wynikiem

Przychody w segmencie Metale w III kwartale 2024 r. zmniejszyły się rok do roku o 4 proc., do 719 mln zł, czemu towarzyszyła poprawa wyniku EBITDA do 37 mln zł wobec 33 mln zł rok wcześniej. W tym segmencie działalności nastąpił spadek przychodów prawie we wszystkich spółkach. Jest to spowodowane głównie spowolnieniem gospodarczym, brakiem inwestycji infrastrukturalnych oraz silną konkurencją dużych grup producentów. Największy spadek odnotowano w obszarze stali, na który wpływ miała bardzo trudna sytuacja rynkowa tej branży. Wzrost EBITDA segmentu wynikał głównie z dobrych wyników w obszarze aluminium w konsekwencji inwestycji w Europie związanych z transformacją energetyczną

Przychody segmentu motoryzacji zanotowały blisko 10-proc. spadku rok do roku, do 352 mln zł, EBITDA skurczyła się o 70 proc. osiągając 10,6 mln zł. Wpływ na przychody miało spowolnienie wzrostu popytu na samochody elektryczne oraz umocnienie polskiej waluty, częściowo tylko skompensowane poprzez zwiększoną produkcję pojazdów spalinowych.

Boryszew optymalizuje koszty

- Biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację makroekonomiczną pozytywnie oceniamy zrealizowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2024 roku. Trzeci kwartał historycznie notuje niższe wyniki. Niezadowalający poziom inwestycji infrastrukturalnych oraz rosnące wyzwania na rynku stali uzasadniają podjęte w ostatnich miesiącach decyzje o likwidacji Walcowni Rur Andrzej oraz Rurexpolu. Grupa optymalizuje koszty w odpowiedzi na aktualną sytuację rynkową oraz skupia się na realizacji strategii i rozwoju oferty produktów wysokomarżowych - komentuje Wojciech Kowalczyk, prezes Boryszewa.

Z początkiem listopada zależna od Boryszewa Alchemia zdecydowała o zamknięciu oddziału Rurexpol w Częstochowie. Z kolei w maju rozpoczęto proces likwidacji Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem.