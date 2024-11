W III kwartale 2024 r. Grupa Inter Cars zanotowała 207,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o 6 proc., do 348 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 4,9 mld zł i były o niemal 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie wyniki wypadły nieco lepiej na tle poprzedniego kwartału.



Po trzech kwartałach 2024 r. grupa miała 552,8 mln zł zysku netto, a EBITDA była na poziomie 945,9 mln zł, co oznacza spadek o odpowiednio 5 proc. i 4 proc. względem analogicznego okresu 2023 roku. Przychody zwiększyły się rok do oku o prawie 8 proc. wyższe przekraczając 14,3 mld zł.

Rentowność brutto na sprzedaży obniżyła się w porównaniu z III kwartałem 2023 r. o 0,6 pkt proc. do 29,8 proc. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby 29,9 proc. będąc na takim samym poziomie, jak rok wcześniej.

Inter Cars stawia na ekspansję zagraniczną

Motorem wzrostu dysrybutora pozostaje ekspansja zagraniczna, zarówno w krajach, w których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialną jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). W spółkach zagranicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy otwarto 34 nowych filii. Zarząd Inter Carsu mocno stawia na rynki Europy Środkowej i Wschodniej, które wykazują się dużym potencjałem wzrostu. W okresie trzech kwartałów 2024 r. grupa odnotowała wzrost sprzedaży na prawie wszystkich rynkach z wyjątkiem Rumunii. Najwyższym wzrostem może się pochwalić rynek serbski, gdzie przychody wzrosły rok do roku o 49 proc. Największym rynkiem pod względem sprzedaży pozostaje Polska, która odpowiada za ok 40 proc. przychodów grupy.

Grupa kontynuuje inwestycję rozbudowy magazynu w Zakroczymiu oraz rozpoczęła inwestycję w Rumunii, polegającą na przeniesieniu magazynu w Braszowie do nowej lokalizacji oraz robotyzacji większości procesów magazynowych. Dotychczasowe koszty obu inwestycji, poniesione w okresie 9 miesięcy 2024 roku grupa oszacowała na odpowiednio 58 mln zł i 125 mln zł.