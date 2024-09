Grupa Wielton zanotowała 22 mln zł straty netto w porównaniu do 41 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 85 proc., do 10 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 589 mln zł i były o 31 proc. niższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o prawie 24 proc., do 4209 szt.

Po I półroczu 2024 r. grupa miała blisko 1,14 mld zł przychodów i 40,6 mln zł straty netto wobec odpowiednio nieco ponad 1,7 mld zł przychodów i 53,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Największy rodzimy i trzeci na naszym kontynencie producent przyczep i naczep mocno odczuł w wynikach schłodzenie popytu w Europie. W niepewnym otoczeniu gospodarczym firmy transportowe odkładały decyzje o zakupach, co skutkowało drastycznym spadkiem zamówień. W I półroczu 2024 r. wolumen sprzedaży Grupy Wielton skurczył się w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku o blisko 27 proc., do 7 877 szt. Największe spadki rok do roku, przekraczające 30 proc. grupa odnotowała na rynkach brytyjskim, francuskim i polskim.

W celu poprawy sytuacji finansowej i w obliczu braku perspektyw na rychłą poprawę sytuacji rynkowej zarząd Wieltonu zdecydował o redukcji zatrudnienia oraz ograniczeniu wydatków inwestycyjnych na ten rok z planowanych 130 mln zł do 73,7 mln zł. Priorytetami grupy w obecnych warunkach rynkowych są zapewnienie kapitału obrotowego oraz generowanie pozytywnej marży. W I półroczu marża EBITDA grupa obniżyła się do 1,8 proc. wobec 6,4 proc. rok wcześniej.