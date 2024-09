W II kwartale 2024 r. giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych zanotował 0,5 mln zł skorygowanego zysku netto, o 88 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 11 proc., osiągając 4,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 22,7 mln zł i były o ponad 24 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Po I półroczu 2024 r. grupa miała 36,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o ponad 4 proc. względem analogicznego półrocza poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA spadła rok do roku o ponad 36 proc., do 6,7 mln zł, a na poziomie wyniku netto odnotowano 0,3 mln zł straty.

Łączna wartość zamówień pozyskanych przez grupę od początku roku do końca sierpnia wyniosła 48 mln zł ( wzrost o 7 proc. r./r.). Dodatkowo wartość w pozostałych do realizacji kontraktów na lata 2024-2025 wyniosła 14,4 mln zł (spadek o 62 proc. r./r.). Jak podaje spółka, kwota ta nie uwzględnia kontraktu z podmiotem z grupy PGZ podpisanym w sierpniu 2023r. . Spółka pracuje obecnie nad odnowieniem kontraktów ze stałymi klientami na kolejne okresy.

Vigo Photonics beneficjentem wzrostu wydatków na wojsko

Przychody ze sprzedaży detektorów i modułów detekcyjnych w II kwartale br. zwiększyły się rok do roku o 19 proc., do 20,4 mln zł, a sprzedaż materiałów półprzewodnikowych podwoiła się osiągając 2,4 mln zł. - Drugi kwartał br. przyniósł wyraźny wzrost sprzedaży Vigo zarówno w ujęciu kwartał do kwartału jak i rok do roku, osiągając rekordowy kwartalny poziom w historii spółki. Jest to efektem kilku czynników: stale rosnącej sprzedaży w segmencie wojskowym, odbiciu sprzedaży w segmencie przemysłowym oraz dynamicznie rosnącym przychodom w segmencie materiałów półprzewodnikowych - wyjaśnia Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. - Stale rosnąca sprzedaż w segmencie wojskowym jest efektem znanych już tendencji – podnoszenia przez państwa wydatków na obronność. Vigo dostarcza rozwiązania detektorowe zarówno dla klientów z Polski jak i Europy, w tym roku oczekujemy także pierwszych kontraktów w tym segmencie w USA, gdzie właśnie sfinalizowaliśmy pozyskiwanie niezbędnych certyfikacji - dodaje.