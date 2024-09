Podczas czwartkowej sesji kurs Dębicy spadał nawet o ponad 11 proc. Był to jednak efekt nie tyle publikacji wyników, co odcięcia dywidendy w wysokości 10,3 zł na akcję. Po skorygowaniu kursu o wartość dywidendy przypadającej na akcję papiery Dębicy są na niewielkim plusie.

Firma oponiarska Dębica w II kwartale br. zanotowała 124,9 mln zł zysku netto, o blisko 30 proc. więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o blisko 36 proc., osiągając poziom 146,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 642,4 mln zł i były o prawie 20 proc. niższe niż rok wcześniej. To jednocześnie rezultaty znacząco lepsze niż w poprzednim kwartale, gdy na poziomie wyniku netto spółka była 65,8 mln zł pod kreską. Po I półroczu Dębica miała blisko 1,2 mld zł przychodów i 59,1 mln zł zysku netto, co oznacza spadki o odpowiednio 31 proc. i 73 proc. względem I półrocza 2023 r.

Spółka w dalszym ciągu odczuwa skutki pożaru, zarówno w postaci mniejszego wolumenu produkcji w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, jak i ponoszenia kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i kosztów usuwania skutków pożaru (w tym odtwarzania zdolności produkcyjnych). Według szacunków spółki te w I półroczu 2024 r. wyniosły blisko 87,3 mln zł. - W pierwszym półroczu 2024 r. wypracowaliśmy zadowalające wyniki finansowe, pomimo nadal odczuwanych skutków pożaru fabryki z sierpnia 2023 r., w którym ucierpiały urządzenia do produkcji opon do samochodów osobowych. Nasza sytuacja finansowa i operacyjna jest stabilna, co pozwala nam w pełni skoncentrować się na odbudowie brakujących mocy produkcyjnych - komentuje Ireneusz Maksymiuk, prezes Dębicy. - Przewidujemy, że pełna odbudowa mocy wytwórczych nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2024 r. ze względu na harmonogram zakupu i dostawy nowych maszyn produkcyjnych, co powinno umożliwić nam realizację założeń biznesowych w kolejnych kwartałach - wyjaśnia.

Kiedy Dębica wypłaci dywidendę?

Tegoroczne walna zgromadzenie oponiarskiej spółki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę ponad 142 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 roku, co oznacza wypłatę 10,30 zł na akcję. Tym samym na wypłatę trafi połowa zeszłorocznego zysku spółki. Pozostała część trafi kapitał rezerwowy z możliwością wypłaty w latach przyszłych. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 września br., a jej wypłata nastąpi 18 grudnia. By załapać się na tegoroczną dywidendę zgodnie z cyklem rozliczeniowym KDPW akcje należało kupić z odpowiednim wyprzedzeniem – najpóźniej w środę 18 września.