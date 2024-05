W I kwartale br. skonsolidowane przychody Medicalgorithmics wyniosły 7 mln zł mln zł wobec 11,3 mln zł w analogicznym kwartale poprzedniego roku i 12,5 mln zł kwartał wcześniej. Spadek to efekt zmiany modelu biznesowego w USA, co przełożyło się na przejściowy spadek przychodów z tego rynku, które w I kwartale wyniosły prawie 1,2 mln zł i w całości pochodziły z kontraktów od nowych klientów - niezależnych ośrodków diagnostycznych (IDTF).

Reklama

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Medicalgorithmics pochwalił się przychodami z nowych umów Medicalgorithmics szacuje przychody od nowych klientów - niezależnych ośrodków diagnostycznych (IDTF) w USA - na 440 tys. zł miesięcznie. Jej zarząd zapewnia, że wartość przychodów z realizowanych kontraktów będzie stopniowo zwiększać się wraz z pozyskiwaniem przez nowych klientów.

- Zgodnie z zapowiedziami, w I kwartale 2024 roku pojawiły się pierwsze istotne przychody od nowych partnerów w USA. Spodziewamy się, że w kolejnych kwartałach przychody z usług analizy EKG będą sukcesywnie rosnąć dzięki wzrostowi liczby realizowanych badań oraz uruchamianiu komercyjnych usług dla nowych klientów. W USA budujemy szeroką bazę partnerów, którzy mają zapewnić Medicalgorithmics długoterminowy, stabilny strumień wpływów ze sprzedaży usług AI. Nawiązaliśmy już współpracę z 9 nowymi partnerami na świecie, w tym z pięcioma w USA. Trzech z nich już komercyjnie korzysta z naszej technologii. Szacujemy, że przychody ze współpracy nimi przyniosą ok. 5 mln złotych w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wyjaśnia Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics ds. finansowych.

Cel na 2024 rok: odbudowa przychodów

W wyniku niższych przychodów i realizacji zaplanowanych projektów rozwojowych na poziomie wyniku netto spółka zanotowała 4 mln zł straty wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Koszty własne spółki wyniosły w pierwszym kwartale 2024 r. 12 mln zł i były nieznacznie niższe od kosztów w ostatnim kwartale 2023 roku.

- Koszty naszej działalności są relatywnie stałe i związane z realizacją strategii. W I kwartale spółka nie mogła sobie pozwolić na ich tymczasowe ograniczenia z uwagi na toczące się projekty integracji usług AI z systemami nowych klientów. Te projekty będą generowały rosnący strumień przychodów w drugim i kolejnych kwartałach, co pozwoli dynamicznie poprawić wynik operacyjny i wynik netto - przekonuje Gamrot. Jednocześnie zapewnia, że pozycja gotówkowa spółki cały czas pozostaje bezpieczna. - Krótkoterminowym, strategicznym celem jest szybka odbudowa bazy przychodowej w USA. Tak jak wcześniej deklarowaliśmy, chcemy pozyskiwać co najmniej dwóch nowych klientów kwartalnie, tak by osiągnąć w drugiej połowie roku miesięczne przychody na poziomie tych z IV kwartału 2023 roku i docelowo zacząć generować dodatnie całkowite przepływy pieniężne - dodaje.