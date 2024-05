W tym roku Medicalgorithmics uruchomił świadczenie usług dla pierwszych trzech nowych klientów z USA, co oznaczało pojawienie się pierwszych przychodów z tego rynku. Wartość uruchomionego komercyjnie portfela kontraktów została oszacowana przez spółkę na 110,1 tys. USD średniomiesięcznie, czyli ok. 440 tys. zł. To oznacza, że w okresie od maja 2024 do kwietnia 2025 roku świadczenie usług tylko dla tych trzech IDTF powinno przynieść ponad 5 mln zł przychodów. Wynagrodzenie spółki jest uzależnione od liczby przeanalizowanych badań EKG.

Reklama

Medicalgorithmics pracuje nad komercyjnym uruchomieniem świadczenia usług dla kolejnych klientów. Ponadto prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie podpisania nowych kontraktów.

- W ramach nowej strategii pozyskaliśmy już dziewięciu nowych klientów, w tym z pięcioma niezależnymi ośrodkami diagnostycznymi (IDTF) w USA. Współpraca z nowymi partnerami zaczyna przynosić coraz większy strumień regularnych przychodów. Z uwagi na to, że miejsce jednego dużego klienta na rynku amerykańskim zajęło kilku mniejszych, zdecydowaliśmy się przedstawić rynkowi w formie raportu bieżącego konkretne szacunki średniomiesięcznych przychodów z realizacji tych umów. Będziemy na bieżąco aktualizować te dane wraz z komercyjnym uruchamianiem kolejnych nowych kontraktów, co oznacza, że wartość szacowanego strumienia przychodów powinna systematycznie rosnąć – wyjaśnia Maciej Gamrot, członek zarządu Medicalgorithmics.

- Naszym celem jest pozyskiwaniem co najmniej dwóch nowych klientów kwartalnie, osiągnięcie w drugiej połowie roku miesięcznych przychodów na poziomie z IV kwartału 2023 roku oraz w efekcie niedługo po tym generowanie dodatnich całkowitych przepływów pieniężnych - podkreśla.

Na zamknięciu wtorkowych notowań za akcje Medicalgorithmics płacono 28,36 zł, co oznacza zwyżkę o ponad 4,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.