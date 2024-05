Wyniki producenta naczep i przyczep nie sprostały nawet niezbyt wygórowanym oczekiwaniom analityków. W I kwartale 2024 r. Grupa Wielton zanotowała 17,9 mln zł straty neto wobec 12,8 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o 77 proc., osiągając 10,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 548,3 mln zł i były o ponad 35 proc. niższe niż rok wcześniej. Wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o ponad 30 proc., do 3668 szt.

Reklama

- W I kwartale 2024 roku cała branża na rynku europejskim zmagała się z około 24 proc. r./r. zmniejszeniem rynku, będącym kontynuacją trendu spadkowego z drugiego półrocza 2023 roku. W Grupie Wielton koncentrowaliśmy działania na aktywizacji sprzedaży przy ograniczaniu kosztów funkcjonowania poszczególnych spółek. Wierzę, że mimo trwającej od kilku miesięcy dekoniunktury, nasze doświadczenie i aktywne reagowanie na zmiany, pozwolą Grupie Wielton przejść przez okres spowolnienia bez większych perturbacji. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe grupy - komentuje Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Załamanie popytu w Europie

Zarząd Wieltonu wskazuje, że mimo trudnej sytuacji rynkowej związanej ze schłodzeniem zapotrzebowania na naczepy i przyczepy w Europie, grupa w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku utrzymała swoje pozycje na większości kluczowych europejskich rynków. W Polsce przy spadku całego rynku naczep i przyczep o 30,2 proc. łączne udziały spółek Wielton i Langendorf wyniosły 12,9 proc. Klienci zarejestrowali 628 pojazdów tych marek, co dało im awans na drugą pozycję na rynku. Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w Polsce zmniejszył się o 25 proc. do poziomu 912 szt. Przychody ze sprzedaży skurczyły si e o ponad 33 proc. do 125,2 mln zł. Pomimo zmniejszenia rynku francuskiego o ponad 17 proc. r./r.., spółka Fruehauf zachowała pierwszą pozycję na rynku francuskim z udziałami na poziomie 16,3 proc. Sprzedała w I kwartale br. 689 pojazdów, o 38 proc. mniej niż w analogiczny kwartale 2023 r. Jej przychody skurczyły się rok do roku o 39 proc. do 107,2 mln zł. Największy spadek sprzedaży Grupa Wielton zanotowała na rynku brytyjskim, gdzie sprzedała tylko 514 szt., o blisko połowę mniej niż rok wcześniej, generując 71,8 mln zł przychodów (spadek o 57 proc. rok do roku).