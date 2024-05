Wyniki kwartalne największego dystrybutora części samochodowych w naszym regionie były słabsze niż rok wcześniej, ale jednocześnie wypadły lepiej niż zakładali analitycy. W odpowiedzi, podczas czwartkowej sesji, akcje spółki zwyżkowały nawet o blisko 4 proc.

Przychody Inter Cars w górę, zyski w dół

W I kwartale 2024 r. Grupa Inter Cars zanotowała 156,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto, o ponad 22 proc. mniej w porównaniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o ponad 19 proc., do 273 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 4,5 mld zł i były o 8 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Rentowność brutto na sprzedaży obniżyła się w porównaniu z I kwartałem 2023 r. o 2,1 pkt proc. do 27,9 proc. Jak podaje spółka, istotny wpływ na spadek rentowności miało umocnienie złotego do euro w trakcie I kwartału 2024 r., co przełożyło się na presję na obniżenie marż. Wzmocnienie złotego do euro miało również wpływ na wartość istotnej części sprzedaży realizowanej przez Grupę przeliczoną na walutę sprawozdawczą PLN z EUR. Zdaniem zarządu obniżenie rentowności brutto ma charakter przejściowy.

Rynki zagraniczne z większym potencjałem

Kluczowym czynnikiem wzrostu grupy jest ekspansja zagraniczna, na których rozwija sprzedaż w oparciu o sieć filialna jak również w krajach, w których prowadzi sprzedaż bezpośrednią do klientów (bez istniejącej sieci dystrybucyjnej). Sprzedaż poza krajowym rynkiem ma coraz większy udział w przychodach grupy i stanowi już ok. 60 proc. Zarząd Inter Carsu duże nadziej pokłada w rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, które wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy.