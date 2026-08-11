Lepsze od oczekiwań wyniki za II kwartał skłoniły analityków biura do rewizji w górę tegorocznych założeń wynikowych dystrybutora części samochodowych. – Wstępne wyniki drugiego kwartału 2026 r. istotnie przebiły oczekiwania. EBITDA wzrosła o 47 proc. rok do roku do ok. 142 mln zł, ok. 14 proc. powyżej naszych prognoz i 15 proc. powyżej konsensusu, głównie dzięki silnej odbudowie marży brutto (wzrost 2,5 pkt proc. r./r. do 29,3 proc.) wspartej impulsem inflacyjnym na cenach części i wzrostem kursu EURPLN. Uważamy, że poprawa rentowności będzie widoczna również w najbliższych kwartałach. W efekcie podnosimy prognozę EBITDA na 2026 o ok. 8 proc. oraz zysku netto o 11 proc. – wyjaśniają.

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Zdaniem analityków, dynamika przychodów powinna być obecnie bardziej wspierana przez inflację cen części, co stanowi istotną zmianę względem środowiska z poprzednich kwartałów, kiedy ceny spadały. – Narastająco wzrost sprzedaży wynosi ok. 11 proc. r./r., nieznacznie poniżej naszego założenia 12 proc. r./r. na cały rok. Zakładamy, że w kolejnych miesiącach spółka lekko przyspieszy dynamikę do naszego całorocznego poziomu, także dzięki powrotowi inflacji cen części wspierającej przychody – uważają.

Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje spółki wyceniono na 31,80 zł. Raport wydano przy cenie akcji wynoszącej 30,40 zł.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM mBank dla akcji Auto Partnera wydanej na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Janusz Pięta. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 11 sierpnia, o godzinie 08:30.