Paweł Solski, aplikant radcowski, RKKW Foto: materiały prasowe

8 lipca 2026 r. coś się zmieniło. Tego dnia weszła w życie ustawa z 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Niezbyt chwytliwy tytuł, ale za nim kryje się zmiana, której część pracodawców wolałaby nie zauważać.

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Sąd? Nie, dziękujemy – wystarczy inspektor

Do tej pory pracownik, który chciał udowodnić, że jego „współpraca B2B” to w istocie etat, miał przed sobą jedną drogę: sąd pracy. Wielomiesięczne postępowanie, niepewny wynik, stres na ewentualnej rozprawie (większość przecież nigdy nie była w sądzie), ryzyko pogorszenia relacji z pracodawcą (albo wręcz jej natychmiastowego zakończenia). Niewielu decydowało się na ten krok. Pracodawcy doskonale o tym wiedzieli.

Teraz okręgowy inspektor pracy może samodzielnie wydać decyzję administracyjną stwierdzającą istnienie stosunku pracy. Bez sądu, bez wieloletniego postępowania. Jeśli inspektor uzna, że współpraca spełnia cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy – może to powiedzieć wprost, i to w formie wiążącej decyzji.

Ustawodawca zadbał jednak o pewien bufor. Procedura jest dwuetapowa: najpierw inspektor wydaje polecenie usunięcia naruszeń. Dopiero gdy pracodawca je zignoruje, w grę wchodzi decyzja. To ważne rozróżnienie. Reforma nie jest młotem, który spada bez ostrzeżenia. Jest raczej wyraźnym sygnałem: „Pracodawco, masz szansę, żeby to naprawić”.

Co równie istotne, decyzja działa wyłącznie na przyszłość, nie wstecz. Od jej wydania przysługuje odwołanie do sądu pracy, a złożenie odwołania wstrzymuje jej wykonanie. Mechanizm jest więc wyważony, choć – jak łatwo się domyślić – dla niejednego pracodawcy i tak będzie oznaczał poważny kłopot.

Liczy się rzeczywistość, nie nazwa dokumentu

Reforma nie zmienia ani jednego słowa w Kodeksie pracy. To ważne zastrzeżenie. Inspektorzy nie dostali nowej definicji etatu ani nowych kryteriów oceny. Dostali narzędzie do egzekwowania tego, co w prawie pracy istnieje od dawna.

Podczas kontroli inspektor nie będzie pytał, jak nazywa się umowa. Będzie przyglądał się faktom: kto wyznacza zadania, kto kontroluje ich wykonanie, gdzie i kiedy praca jest świadczona, czy osoba współpracująca ma realną swobodę działania, czy może jednak wykonuje polecenia, siedzi w biurze od „ósmej do szesnastej” i nie może wyjść wcześniej bez zgody. Jeśli odpowiedzi na te pytania układają się w obraz stosunku pracy – nazwa dokumentu nie uratuje nikogo.

Wola stron będzie brana pod uwagę, ale tylko w takim zakresie, w jakim nie zmierza do obejścia prawa. A to zdanie, choć brzmi sucho i prawniczo, w praktyce oznacza jedno: fikcja prawna przestaje być bezpiecznym schronieniem.

Informatyzacja, skarbówka i ZUS – nowe trio kontrolne

Nowe przepisy to nie tylko nowe uprawnienia inspektorów. To też nowy system współpracy między instytucjami. PIP, ZUS i Krajowa Administracja Skarbowa („KAS”) będą wymieniać się danymi za pośrednictwem systemu informatycznego. Dane o składkach, podatkach i strukturze zatrudnienia staną się podstawą do oceny, czy za fasadą umów cywilnoprawnych nie kryją się rzeczywiste stosunki pracy.

Warto też dodać, że choć decyzja PIP działa wyłącznie na przyszłość, nie wyklucza to wszczęcia przez ZUS lub organy KAS odrębnych postępowań obejmujących okres wcześniejszy. Innymi słowy – decyzja inspektora może być dopiero początkiem, nie końcem kłopotów.

Ustawa umożliwia ponadto przeprowadzanie kontroli zdalnie. Inspektor nie musi już fizycznie pojawiać się w siedzibie firmy – wystarczy kamera, mikrofon i połączenie internetowe. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w rozproszeniu geograficznym to sygnał, że odległość przestała być jakimkolwiek zabezpieczeniem.

Zapytaj, zanim zaryzykujesz – i masz rok na porządki

Ustawodawca dorzucił do reformy dwa rozwiązania, które trudno nazwać inaczej niż wyciągniętą ręką. Pierwsze to możliwość uzyskania interpretacji indywidualnej Głównego Inspektora Pracy. Za 40 zł i w terminie 30 dni można dowiedzieć się, czy planowany model współpracy zostanie uznany za stosunek pracy. Zastosowanie się do interpretacji chroni przed sankcjami, nawet jeśli inspektor oceniłby sprawę inaczej. To narzędzie szczególnie przydatne dla firm, które chcą działać zgodnie z prawem, ale nie są pewne, gdzie przebiega granica. O wydanej interpretacji dowiedzą się oczywiście ZUS i KAS – zostanie im niezwłocznie przekazana. To kolejny przykład usprawnienia komunikacji między tymi organami.

Drugie rozwiązanie to roczna abolicja. Zgodnie z art. 16 ustawy z 11 marca 2026 r., podmioty, które przed 8 lipca 2026 r. zawarły umowy cywilnoprawne spełniające cechy stosunku pracy i które do 8 lipca 2027 r. samodzielnie zawrą z tymi osobami umowy o pracę, nie podlegają odpowiedzialności z art. 281 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Rok na spokojne porządki, bez kary. Dla tych, którzy z tej szansy nie skorzystają – grzywna może wynieść do 60 000 zł, a w szczególnych przypadkach nawet do 90 000 zł. Tym samym warto, aby firmy dokonały audytu obowiązujących u nich umów.

Koniec pewnego komfortu

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy nie jest rewolucją. Jest raczej domknięciem luki, która przez lata pozwalała omijać przepisy, które i tak obowiązywały. Kodeks pracy mówił jedno, a rynek robił swoje. Teraz te dwa światy mają się zbliżyć.