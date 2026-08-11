A przynajmniej taki wniosek można wysnuć z zachowania rynku w drugiej części sesji i wyższych niż w poprzednich dniach obrotów. To oczywiście nie są jeszcze sygnały zmiany nastrojów na GPW, ale wydaje się, że jesteśmy jej coraz bliżej. Wtorkowa sesja miała o tyle nietypowy charakter, że w pierwszych godzinach bykom bardzo łatwo przyszło wyprowadzić WIG i WIG20 na szczyty. Indeks dużych spółek powędrował aż do 4084 pkt, dosięgając 280-proc. umocnienia od początku roku. Początkowo napędzały go Orlen i KGHM. Obie te spółki pozostały silne do końca sesji, ale w tzw. międzyczasie wiatru w żagle dostała energetyka. PGE pod koniec dnia zyskiwała nawet ponad 5 proc., z kolei Tauron rósł o blisko 3 proc. Zyskiwały jeszcze Modivo czy Allegro. Na dole tabeli przez większość dnia pozostawały Kruk i Budimex, aczkolwiek przewaga niedźwiedzi nie była duża.

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Warto jeszcze zwrócić uwagę na niemrawe zachowanie średnich i małych przedsiębiorstw, które wyraźnie odstawały od WIG20. Ciężko też było mówić o wsparciu rynków zagranicznych. Sesja w Azji zakończyła się z przewagą koloru czerwonego, a w Europie rynki bazowe zyskiwały pod koniec dnia nieznacznie. W USA handel rozpoczął się bez obrania przez S&P 500 czy Nasdaq jednoznacznego kierunku. Optymiści powiedzą, że to przystanek po rajdzie z przełomu lipca i sierpnia. Pesymiści zwrócą pewnie uwagę, że indeks spółek technologicznych od kilku dni nie jest w stanie wydostać się na nowe szczyty, mimo że jest bardzo blisko nich.

Niewiele działo się we wtorek także na rynku walut. Takie zachowanie rynków może być związane z wyczekiwaniem na środowe dane o inflacji CPI, które mogą rzucić nowe światło na oczekiwania względem polityki monetarnej w USA – po piątkowym odczycie z rynku pracy koncepcja podwyżki stóp straciła wielu zwolenników. Krajowi inwestorzy z kolei powoli wyczekiwać będą na raport finansowy PKO BP, który ma pojawić się w czwartek. Mimo kolejnych zwyżek WIG20, indeks banków ostatni rekord ustanowił przed tygodniem.