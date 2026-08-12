Rada Ministrów wyraziła zgodę na podział Enei S.A., który umożliwi wydzielenie działalności sprzedażowej do wyspecjalizowanej spółki w Grupie Enea. Oznacza to, że Enea może przejść do kolejnego etapu procesu, który ma zakończyć się utworzeniem spółki odpowiedzialnej za sprzedaż w Grupie Enea. – Uzyskanie zgody Rady Ministrów jest ważnym krokiem w procesie budowy nowoczesnej i wyspecjalizowanej organizacji sprzedażowej w Grupie Enea. Naszym celem jest stworzenie podmiotu, który będzie jeszcze sprawniej rozwijał ofertę dla klientów oraz skutecznie odpowiadał na zmieniające się warunki rynkowe. Kluczowa pozostaje dla nas ciągłość i wysoka jakość obsługi klientów na każdym etapie tego procesu – powiedział Bartosz Krysta, wiceprezes ds. handlowych, Enea, który nadzoruje ten proces.

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Porządkowanie spółki

Jeszcze w ub. roku wyjaśniał, że obecnie spółka-matka Enea S.A., która ma nadzór nad operatorem, prowadzi jednocześnie działalność operacyjną dotyczącą sprzedaży. – Obecny podział jest w konflikcie z obowiązującymi unijnymi regulacjami. Nie jest to dobrze uporządkowane i niesie ze sobą ryzyka i utrudnia sprawne zarządzanie – tłumaczył wiceprezes. Poza tym spółka chce ujednolicić proces sprzedaży energii w jednej spółce celowej tak, jak jest w innych grupach energetycznych, gdzie za sprzedaż odpowiadają spółki obrotu. – To okazja do reorganizacji sprzedaży, dodanie jej większej elastyczności, aby szybciej podejmować decyzje – mówił Krysta, kiedy ten proces nabierał w ub. roku rozpędu. Po zakończeniu procesu działalność sprzedażowa będzie prowadzona przez Eneę Sprzedaż, pozostającą częścią Grupy Enea. Enea S.A. będzie pełnić rolę centrum strategiczno-zarządczego Grupy.

Jak wyjaśnia Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa Enei, wydzielenie obszaru sprzedaży do Enei Sprzedaż ma na celu zwiększenie sprawności operacyjnej, uporządkowanie w ramach Grupy Kapitałowej Enea oraz dopełnienie kwestii unbundlingu (rozdziału działalności dystrybucyjnej i sprzedażowej). – W nowej spółce bardzo duży nacisk będzie kładziony na sprawność procesów sprzedażowych oraz rozwój oferty produktowej – podkreśla.

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Bez zmian dla pracowników i klientów

Rzeczniczka zapewnia, że dla pracowników Enei S.A., którzy obecnie odpowiadają za sprzedaż, zmiana będzie miała przede wszystkim charakter organizacyjny. Staną się oni pracownikami Enei Sprzedaż, przy zachowaniu dotychczasowych uprawnień wynikających z obowiązujących regulacji i porozumień. Także dla klientów proces nie będzie oznaczał zmian w zakresie bieżącej obsługi. Obowiązujące umowy, kanały kontaktu oraz standardowe procesy obsługowe pozostaną bez zmian. Enea będzie na bieżąco informować klientów i partnerów biznesowych o kolejnych etapach procesu.

Kolejnym etapem procesu będzie kontynuacja obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei S.A., która została zaplanowana na 20 sierpnia 2026 r. Zmiany w obszarze sprzedaży wpisują się w realizację Strategii Rozwoju Grupy Enea do 2035 roku, która zakłada m.in. rozwój nowoczesnego obszaru handlu oraz wzmacnianie relacji z klientami.

Analitycy pytani przez nas o ocenę tego ruchu wskazują, że jest to decyzja czysto techniczna, choć pewne zaciekawienie budzi fakt, że musiała się na to zgodzić aż Rada Ministrów. Łukasz Prokopiuk, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, rozważa, że być może, być może, celem Enei jest także uwypuklenie wyników tradingu spółki.