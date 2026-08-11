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Amerykańscy giganci inwestycyjni, m.in. Apollo Global Management, Blackstone, BlackRock i Brookfield Asset Management, nawiązali współpracę z Nvidią w celu pozyskania 500 mld USD finansowania na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

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Koalicja, w skład której wchodzą również Goldman Sachs Group i KKR & Co., „stworzy dedykowane pule kapitału na znaczną skalę po atrakcyjnych stawkach dla klientów Nvidii”, jak podano w oświadczeniu. Prezes Nvidii, Jensen Huang, powiedział w wywiadzie dla CNBC, że zwrócił się tylko do sześciu firm z prośbą o zobowiązanie i żadna go nie odrzuciła.

Koszt ubezpieczenia długu Nvidii podwoił się od końca maja

Przedsięwzięcie wiąże się z ogromną kwotą, ale brakuje szczegółów na temat harmonogramu i struktury finansowania, ani tego, jak bardzo plan wykracza poza szereg transakcji w obszarze sztucznej inteligencji, które już teraz stanowią znaczną część największych transakcji na Wall Street. Kierownictwo firmy zasugerowało, że firma skoncentruje się na finansowaniu dłużnym, aby zapewnić dostęp do zasobów obliczeniowych największym klientom Nvidii, i że istnieje już wiele umów, które kwalifikowałyby się do tego zobowiązania.

– Łączymy czołowych światowych dostawców długoterminowego kapitału, aby niezależnie gwarantować infrastrukturę AI – powiedział Huang. – Te platformy finansowe pomogą klientom uzyskać dostęp do deficytowych zasobów obliczeniowych na dużą skalę i zbudować fabryki AI, które będą napędzać każdą branżę i kraj w erze AI.

Nvidia podpisała już umowy o wartości setek mld USD z firmami z całego ekosystemu AI, co wzbudziło obawy niektórych inwestorów, że gigant produkcji chipów zawyża popyt i wyceny w całej branży poprzez obiegowy charakter takich umów. Teraz firma publicznie zwraca się do największych firm na rynku prywatnym o zapewnienie finansowania dla swoich klientów w ramach bilionów dolarów, które prawdopodobnie będą potrzebne na centra danych, elektrownie i układy scalone, które będą podstawą kolejnej ery sztucznej inteligencji.

5-letni CDS NVDA rośnie o prawie 6 punktów bazowych. Koszt ubezpieczenia długu Nvidii podwoił się od końca maja, z 41,6 do 77,5, tuż poniżej rekordu z 29 lipca, który wynosił 83,7. Wydaje się to dziwne, ponieważ Nvidia generuje 500 mld USD dodatkowego popytu bez korzystania z własnego bilansu. Pokazuje to jednak również, że dźwignia finansowa w dziedzinie sztucznej inteligencji stale rośnie.

Moc obliczeniowa jako zabezpieczenie długu

Wszystkie pieniądze będą pochodzić z kapitału zewnętrznego, powiedział Huang w wywiadzie dla CNBC, w którym udział wzięli również dyrektorzy każdej z sześciu firm z Wall Street. Prezes BlackRock, Larry Fink, powiedział w CNBC, że przyszłe transakcje zapewnią „wysoką jakość kredytową” i umożliwią atrakcyjne zyski z długu inwestorom, którzy „nadmiernie inwestują w akcje”.

– To duża inwestycja infrastrukturalna, a rynki kapitałowe sygnalizują, że jest dużo kapitału na jej wsparcie – powiedział prezes Goldman Sachs, David Solomon, dodając, że jego firma stara się znaleźć różne sposoby „dotarcia kapitału we właściwe miejsca, aby ją rozszerzyć lub przyspieszyć”.

Transakcje te wykorzystają moc obliczeniową jako zabezpieczenie długu, który przybierze formę ofert prywatnych, a także obligacji emitowanych przez podmioty specjalnego przeznaczenia, według osoby zaznajomionej ze sprawą. Wehikuły te mogłyby jednorazowo emitować dług o wartości nawet dziesiątek mld USD, a następnie dzierżawić moc obliczeniową klientom Nvidii, powiedziała osoba, która poprosiła o zachowanie anonimowości, omawiając plany prywatne.

Takie transakcje mają pojawić się na rynku w ciągu kilku miesięcy, powiedziała osoba zaznajomiona ze sprawą. Moc obliczeniowa jest również płynna, co oznacza, że finansowanie mogłoby zostać przeniesione do różnych nabywców, pomagając zmniejszyć ryzyko dla inwestorów dłużnych.

Nvidia szuka wsparcia finansowego

Jak donosił Bloomberg w zeszłym miesiącu, Nvidia prowadziła już rozmowy o wsparciu finansowym w wysokości 250 mld USD, które miałyby pomóc OpenAI w dzierżawie mocy obliczeniowej z wartego 500 mld USD, 10-gigawatowego centrum danych, które SB Energy, spółka zależna SoftBank Group Corp., buduje w Ohio. Byłaby to z pewnością jedna z największych umów finansowych producenta chipów z klientem.

Nvidia prowadziła również rozmowy o sfinansowaniu zakupu przez OpenAI chipów do projektu o wartości 350 mld USD.

Firmy z Wall Street w podobny sposób zainwestowały setki mld USD w finansowanie światowego boomu na centra danych AI, inwestując bezpośrednio w witryny i kupując firmy, które je obsługują.

Dwa lata temu firmy takie jak BlackRock, Microsoft Corp. i fundusz inwestycyjny MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich utworzyły inicjatywę znaną obecnie jako Partnerstwo na rzecz Infrastruktury AI, aby finansować centra danych. Nvidia zobowiązała się do wsparcia tej koalicji.

W ostatnich miesiącach Nvidia przyspieszyła inwestycje i partnerstwa z firmami technologicznymi i z branży AI, pomimo rosnących obaw dotyczących jej „obiegowego” charakteru transakcji.

Oprócz rozmów o finansowaniu OpenAI, firma w zeszłym miesiącu rozszerzyła współpracę z południowokoreańskim konglomeratem SK Group i ogłosiła, że obie firmy będą ze sobą współpracować na kwotę ponad 500 mld USD. Dokonała również „znacznej” inwestycji w Safe Superintelligence Inc., startup zajmujący się sztuczną inteligencją, którego współzałożycielem jest były główny naukowiec OpenAI, Ilya Sutskever.