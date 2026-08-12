Oczekiwania 8 biur maklerskich co do zysku netto banku w II kwartale 2026 r. wahały się od 586 mln zł do 703 mln zł.

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Zysk netto grupy BNP Paribas BP w II kwartale 2026 r. spadł 18,3 proc. rok do roku i wzrósł 59,8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik odsetkowy wyniósł 1.464,6 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 1.460,8 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 0,6 proc. rdr i wzrósł 1,3 proc. kdk.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 353 mln zł, co oznacza, że był o 7,1 proc. powyżej prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes (329,7 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 7,6 proc. rdr i wzrósł 12,2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 828,4 mln zł, czyli były nieznacznie, o 1,5 proc., wyższe od konsensusu na poziomie 816 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 5,3 proc. rdr i spadły 21,8 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło 80,5 mln zł i było o 46,2 proc. wyższe od konsensusu na poziomie 55,1 mln zł. Saldo rezerw wzrosło 28,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.