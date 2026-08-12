Nie ma produktów doskonałych i do takich z pewnością nie należą osobiste konta inwestycyjne. Po wielu latach dyskusji dzisiaj OKI są jednak realnym pomysłem, który dotyka problem tzw. podatku Belki. Obietnice jego zniesienia słyszeliśmy już nieraz, a zbliżająca się kampania wyborcza do parlamentu być może znów mogłaby otworzyć dyskusję na ten temat. Droga od obietnic do czynów, szczególnie jeśli chodzi o tematy związane z polityką i dotykające budżet, jest jednak bardzo długa. Dzisiaj na stole mamy realne rozwiązanie. Brakuje już tylko jednego – podpisu prezydenta.

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- Prezydent RP podejmie decyzję w sprawie ustawy o OKI w terminie przewidzianym w art. 122 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem Prezydent ma 21 dni od dnia przedstawienia mu ustawy przez Marszałka Sejmu do podpisu. W tym czasie ustawa poddawana jest analizie prawnej i merytorycznej. Do czasu jej zakończenia nie przesądzamy o decyzji Prezydenta ani o jej szczegółowych przesłankach. Zgodnie z Konstytucją Prezydent może ustawę podpisać, skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego albo przekazać Sejmowi do ponownego rozpatrzenia wraz z umotywowanym wnioskiem – usłyszeliśmy w Kancelarii Prezydenta.

100 tys. zł do takiej kwoty mają być zwolnione z tzw. podatku Belki inwestycje w ramach osobistych kont inwestycyjnych.

19 % wynosi aktualna stawka podatku od zysków kapitałowych. Z inwestycji w 2024 r. rozliczyć się z tego tytułu musiało 970 tys. osób

25 mld zł tyle pieniędzy według Ministerstwa Finansów może napłynąć na warszawską giełdę dzięki OKI do 2030 r.

Ustawa na biurko głowy państwa wysłana została 27 lipca. Oznacza to, że decyzję w sprawie OKI powinniśmy poznać najpóźniej 17 sierpnia. Możemy dyskutować o kwestiach politycznych (poparcie OKI przez posłów PiS w Sejmie jest jednak dobrym sygnałem), ale w tym przypadku gra idzie o coś więcej. I to te wyższe cele dzisiaj powinny nam przyświecać, a nie kolejna niepotrzebna przepychanka polityczna.

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– Liczymy, że prezydent podpisze ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych, co najmniej z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, daje ona osobom fizycznym możliwość istotnego zwiększenia atrakcyjności własnych inwestycji na polskim rynku kapitałowym. Po drugie, OKI tworzą możliwość znaczącego wzrostu podaży krajowego kapitału, który posłuży do rozwoju polskich przedsiębiorstw. Z niecierpliwością czekamy na podpis – mówi Małgorzata Rusewicz, prezeska Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

– Dzięki pełnemu zwolnieniu z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki) aktywów do kwoty 100 tys. zł OKI może zachęcić Polaków do inwestowania i pobudzić rynek kapitałowy, dlatego wiążemy z tym produktem duże nadzieje i zależy nam na jego wdrożeniu. Polska gospodarka potrzebuje większej mobilizacji krajowego kapitału, bo pomimo globalizacji rynków finansowych w lokalne/krajowe firmy sektora MŚP – które są kluczowe dla gospodarki – inwestują przede wszystkim lokalni inwestorzy. A podstawowym rezerwuarem kapitału krajowego są krajowe oszczędności gospodarstw domowych. Silny rynek kapitałowy jest fundamentem jakościowego rozwoju gospodarczego kraju opartego na wiedzy i innowacjach, dlatego rolą rynku kapitałowego jest wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie najbardziej dynamicznych i innowacyjnych krajowych przedsiębiorstw – podkreśla Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

Rynek, który w wielu sprawach potrafi się różnić w zasadzie na każdym poziomie, w sprawie OKI mówi jednym głosem i zwraca się z apelem do prezydenta.

– Oczekujemy podpisania ustawy o OKI przez prezydenta. Zwracamy uwagę, że wdrożenie OKI będzie wymagało od podmiotów, które będą mogły je oferować, czasu i pieniędzy, żeby OKI mogły faktycznie 1 stycznia wystartować. Nie ma więc co trzymać wszystkich w niepewności. Podpis prezydenta jest potrzebny od zaraz – mówi Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. .