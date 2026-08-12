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Północ kraju stawia na relacje, centrum na ostrożność

Polska nie ma jednej mapy biznesowego zaufania. W zależności od regionu przedsiębiorcy inaczej oceniają kontrahentów i podejmują decyzje o współpracy. Jedni mimo ryzyka rozwijają relacje, inni z tego powodu częściej z nich rezygnują.

Publikacja: 12.08.2026 06:00

Północ kraju stawia na relacje, centrum na ostrożność

Foto: Adobe Stock

Piotr Skwirowski

Raport „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie” przygotowany na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia, przy udziale ekspertów Rzetelnej Firmy, pokazuje, jak przedsiębiorcy z różnych części Polski budują zaufanie i podejmują decyzje o współpracy.

Na potrzeby badania Polskę podzielono na sześć regionów: centralny (woj. łódzkie i mazowieckie), południowy (małopolskie i śląskie), wschodni (lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie), północno-zachodni (lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie), południowo-zachodni (dolnośląskie i opolskie) oraz północny (kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie). W części raportu wykorzystano podział odpowiadający oficjalnym regionom statystycznym wykorzystywanym przez GUS i Eurostat.

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