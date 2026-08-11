Obrót na całym rynku przekroczył 2,83 miliarda złotych, z czego 2,40 miliarda przypadło na koszyk WIG20. Z perspektywy końca sesji widać, iż GPW – z akcentem na WIG20 – szukała dziś swojej ścieżki niesiona na północ odbiciem w sektorze energetycznym. W WIG20 najsilniejszymi spółkami były PGE i Tauron, które zyskały – odpowiednio – 4,89 procent i 2,43 procent. W efekcie indeks spółek energetycznych zyskał 3 procent. Dobrze poradziły sobie spółki surowcowe i KGHM zyskała 1,59 procent, gdy Orlen wzrósł o 2,15 procent. KGH i PKN były też liderami aktywności zbliżając się do obrotu po 300 milionów złotych każda. Niewiele mniej ugrano na akcjach PKO BP, które pełniły rolę lidera sektora bankowego, który grał dziś w podażowym obozie i WIG-Banki spadł o 0,55 procent przy przecenie pięciu spółek bankowych w WIG20. Oddech rynku był symetryczny. W WIG20 wzrosła cena 10 walorów przy 9 przecenionych i zerowej zmianie ceny akcji Żabka Group, które – ze względu na wezwanie – od kilku sesji grają w oderwaniu od nastrojów inwestorów. Na szerokim rynku wzrosła cena 45 procent spółek przy 42 procent przecenionych i 13 procent bez zmiany ceny. Z perspektywy technicznej do odnotowania jest nowy rekord hossy i nowe ATH indeksu WIG20 wyrysowane w rejonie 4084 pkt. W przypadku indeksu szerokiego rynku WIG nowe ATH wypadło w rejonie 154510 pkt. Uwzględniając zmienność indeksów każda średnia znalazła się w bezpośredniej konfrontacji z psychologicznymi barierami – odpowiednio – 4100 pkt. i 155000 pkt. Patrząc na wykres WIG20 trudno nie odnotować faktu, iż wyrysowanie nowego rekordu w rejonie 4084 pkt. zaowocowało wykreśleniem świecy z górnym cieniem, która wskazuje na gotowość rynku do policzenia się popytu z podażą w rejonie psychologicznego oporu na 4100 pkt. Oczekiwane w takich wypadkach zawahanie popytu i kontra podaży wpisują się w klasyczny schemat, w którym szybowanie rynku na ATH powoduje, iż role oporów technicznych pełnią opory psychologiczne.
Adam Stańczak
Analityk DM BOŚ
Wydział Analiz Rynkowych
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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