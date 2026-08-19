Grupa kapitałowa MOL, która posiada zakłady chemiczne na Węgrzech, Słowacji i w Niemczech, pozytywnie ocenia propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą dostosowania limitu EU ETS do przyjętego celu klimatycznego Wspólnoty na 2040 r. Jej zdaniem ułatwia to dekarbonizację przemysłu, zapewniając jednocześnie większą przewidywalność kapitałochłonnym sektorom o długoterminowych cyklach inwestycyjnych. Jednocześnie koncern ma obawy dotyczące realizacji założonej przez UE polityki klimatycznej, ponieważ nadal istnieje znaczna luka między jej celami a techniczną i ekonomiczną wykonalnością ambitnych projektów dekarbonizacyjnych.