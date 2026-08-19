Firmy
Notowania
Reklama

T-Mobile uderza w rynek płatnej telewizji

Telekom należący do grupy Deutsche Telekom w promocji rozdaje płatną telewizję. Robi to dzień po ogłoszeniu przejęcia poznańskiej telewizji kablowej. Co o tej transakcji sądzą analitycy wyceniający Orange Polska i Cyfrowy Polsat?

Publikacja: 19.08.2026 06:00

Andreas Maierhofer, od 1 kwietnia 2017 roku prezes T-Mobile Polska.

Andreas Maierhofer, od 1 kwietnia 2017 roku prezes T-Mobile Polska.

Foto: parkiet.com

Urszula Zielińska

We wtorek T-Mobile Polska ogłosił promocję na usługę telewizji – Magenta TV. Telekom kierowany przez Andreasa Maierhofera będzie sprzedawać ją każdemu, a nie tylko osobom, które mają też inne usługi w tej sieci. Podstawowy pakiet 75 kanałów będzie (po rabatach) niemal darmowy. Niemal, bo telekom wymaga podania adresu e-mail i numeru telefonu.

Data ogłoszenia promocji może wydawać się nieprzypadkowa.

Pozostało jeszcze 89% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama