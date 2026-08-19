We wtorek T-Mobile Polska ogłosił promocję na usługę telewizji – Magenta TV. Telekom kierowany przez Andreasa Maierhofera będzie sprzedawać ją każdemu, a nie tylko osobom, które mają też inne usługi w tej sieci. Podstawowy pakiet 75 kanałów będzie (po rabatach) niemal darmowy. Niemal, bo telekom wymaga podania adresu e-mail i numeru telefonu.

Data ogłoszenia promocji może wydawać się nieprzypadkowa.