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Andreas Maierhofer, od 1 kwietnia 2017 roku prezes T-Mobile Polska.
We wtorek T-Mobile Polska ogłosił promocję na usługę telewizji – Magenta TV. Telekom kierowany przez Andreasa Maierhofera będzie sprzedawać ją każdemu, a nie tylko osobom, które mają też inne usługi w tej sieci. Podstawowy pakiet 75 kanałów będzie (po rabatach) niemal darmowy. Niemal, bo telekom wymaga podania adresu e-mail i numeru telefonu.
Data ogłoszenia promocji może wydawać się nieprzypadkowa.
6 zł tygodniowo przez rok!
Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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