Z jednej strony firmy muszą pokrywać wysokie, stałe koszty operacyjne, a z drugiej – zmagają się ze spadkiem wpływów oraz obniżoną produktywnością wywołaną sezonem urlopowym. Problem ten nie dotyczy jedynie wąskiej grupy przedsiębiorstw. Jak pokazują najnowsze dane z połowy 2026 roku, polska gospodarka znajduje się w specyficznym momencie makroekonomicznym, a wakacje działają jak soczewka skupiająca całoroczne problemy z płynnością finansową.

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Wakacyjny paraliż decyzyjny

Dla wielu branż, szczególnie w sektorze B2B, lato to czas spowolnienia. Jak pokazuje badanie Krajowego Rejestru Długów (KRD) zatytułowane „Wakacje w małej firmie”, sezon letni drastycznie wpływa na funkcjonowanie aż 59 proc. mikro i małych przedsiębiorstw. Z tych samych danych wynika, że głównymi czynnikami destabilizującymi są powszechne braki kadrowe (odczuwalne przez 66 proc. ankietowanych) oraz wyższe koszty operacyjne (wskazywane przez 48 proc. firm).

Szczególnym wyzwaniem, na które zwracają uwagę analitycy, jest tzw. wakacyjny paraliż decyzyjny. Nieobecność menedżerów wyższego szczebla u kontrahentów powoduje, że zaakceptowanie wykonanej usługi czy podpisanie przelewu drastycznie się przedłuża. Powstałe w ten sposób latem zatory płatnicze potrafią negatywnie rzutować na kondycję finansową biznesu jeszcze przez wiele miesięcy po zakończeniu sezonu.

Makroekonomiczny paradoks polskiego biznesu

Sytuacja wakacyjna jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej. Polskie firmy weszły w drugą połowę 2026 roku w stanie głębokiego paradoksu. Z jednej strony, opublikowany raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wstępnych wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych napawa optymizmem: przychody ogółem wzrosły o 5,7 proc. rok do roku, a zysk netto wystrzelił w górę aż o 20,5 proc. Z drugiej strony – na kontach przedsiębiorców dramatycznie ubywa gotówki. Według tego samego zestawienia GUS, ogólnokrajowy wskaźnik płynności finansowej I stopnia (czyli zdolność do natychmiastowej spłaty najpilniejszych zobowiązań) spadł do niepokojącego poziomu 43,7 proc.

Brak żywej gotówki znajduje swoje odzwierciedlenie w nastrojach kadry zarządzającej. Raport KPMG w Polsce z cyklu CFO Pulse pt. „Płynność i strategia finansowa w 2026 roku” ukazuje brutalną prawdę: zaledwie 5 proc. dyrektorów finansowych (CFO) nad Wisłą uznaje obecną strukturę finansowania swoich firm za optymalną. Badanie to udowadnia, że głównym źródłem niepokoju dyrektorów jest presja dostawców na skracanie terminów płatności, zbyt wysoki poziom zapasów oraz rozlewające się zatory w łańcuchach dostaw. W efekcie przeterminowane zadłużenie biznesu w Polsce przekroczyło już 46,2 mld zł, a w samym tylko przetwórstwie przemysłowym, jak raportuje BIG InfoMonitor, osiągnęło rekordowe 8,6 mld zł.

Efekt domina i „Darmowy bufor” instytucjonalny

Niedobór kapitału obrotowego szybko przekłada się na relacje biznesowe, co doskonale obrazuje najnowsze „Europejskie Badanie Płatności” (European Payment Report) przygotowane przez Intrum. Z raportu tego wynika, że aż 62 proc. europejskich firm z powodu braku płatności od klientów, samo zaczyna płacić po terminie swoim dostawcom. Co gorsza, w Polsce ten niechlubny odsetek wynosi aż 69 proc. Zatory płatnicze stały się obciążeniem systemowym – wspomniane badanie Intrum wskazuje, że w sektorze B2B średni czas oczekiwania na przelew to aż 63 dni, co przy oferowanych terminach rzędu 43 dni tworzy potężną, 20-dniową lukę płatniczą.

Koszty obsługi tego systemowego długu są astronomiczne. Z danych zebranych w Europejskim Badaniu Płatności Intrum dowiadujemy się, że przeciętna europejska firma marnuje ponad 9 godzin tygodniowo na bezproduktywne ściganie swoich klientów o zapłatę, co w skali roku kosztuje gospodarkę kontynentu aż 386 miliardów euro w samych kosztach pracowniczych.

Faktoring: odblokowanie zamrożonego kapitału

W obliczu rosnących kosztów i przedłużających się, zwłaszcza latem, terminów płatności, wszelkie narzędzia pozwalające odblokować gotówkę zamkniętą w nieopłaconych fakturach stają się niezwykle cenne. Odpowiedzią na te wyzwania stał się dynamiczny rozwój faktoringu.

Narzędzie to dawno przestało być traktowane jako finansowanie ostatniej szansy, a stało się strategicznym elementem zarządzania ryzykiem i płynnością. W I kwartale 2026 roku polski rynek faktoringu urósł o blisko 10 proc., finansując faktury o rekordowej wartości 131,3 mld zł. Korzysta z niego już ponad 26 tysięcy krajowych przedsiębiorstw. Jednak faktoring to tylko jedno z narządzi pomocne w zarządzaniu kapitałem obrotowym.

W erze, w której – jak odmienia się dziś przez wszystkie przypadki – słowem roku dla przedsiębiorców stała się „odporność”, zapewnienie stałego dopływu gotówki jest absolutnym priorytetem. Wakacje przeminą, słońce zajdzie za chmury, ale budowanie bezpiecznej poduszki finansowej i optymalizacja kapitału obrotowego to praca, która dla sprawnych dyrektorów finansowych trwa przez cały rok.