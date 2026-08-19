– Postanowiliśmy wspólnie z ministrem Andrzejem Domańskim, aby w dwóch wymiarach ulżyć rosnącej klasie średniej – powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej. – Zmiany, które proponujemy, oznaczają wielomiliardowe potrzeby – dodał. Na zmianach ma skorzystać 3,5 mln podatników. Premier wyraził nadzieję, że dzięki nim system podatkowy stanie się „sprawiedliwszy”.

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– Płacimy potężną daninę z tytułu długu, jaki narobił PiS w ostatnich miesiącach i latach swoich rządów, i dlatego musimy szukać takich metod, aby ewentualne obniżanie podatków nie naraziło nas na większy deficyt. To jest warunek sine qua non – powiedział podczas konferencji prasowej Tusk.

Dodał, że minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie informował wszystkie zainteresowane instytucje o tej „zasadzie, którą przyjęliśmy”. Podkreślił, że „nie ma mowy, abyśmy od tej zasady odeszli” i że „jeśli dzisiaj mamy deficyt w okolicach 7 proc., to wiadomo, że on nie może być wyższy”.

– Zaproponowane dzisiaj zmiany się mniej więcej bilansują – powiedział także minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – To pierwsza od wielu, wielu lat zmiana, która nie kosztuje budżetu, tylko jest z punktu widzenia budżetu neutralna – dodał. – My jesteśmy w dialogu z Komisją Europejską, prowadzimy odpowiedzialną politykę fiskalną – powiedział także.

Tusk podnosi drugi próg podatkowy. Wchodzi też nowa stawka PIT

W środę premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedzieli podniesienie progu podatkowego z obecnych 120 tys. zł do 130 tys. zł, wprowadzenie kolejnej stawki podatku w wysokości 24 proc. dla osób, które zarabiają między 130 tys. a 150 tys. zł. Poza tym podniesiona ma zostać danina solidarnościowa z 4 do 5 proc. (płacą ją osoby, które zarabiają ponad 1 mln zł). Ma także zostać obniżona z 2 mln euro (czyli ponad 8 mln zł) do 250 tys. euro (czyli ok. 1 mln zł) limit, który ogranicza możliwość korzystania z podatku zryczałtowanego. Podniesiona ma zostać także stawka CIT z 19 do 22 proc. dla firm, które mają ponad 50 mln euro, czyli ponad 200 mln zł przychodu.

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