Dystrybutor m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów poprawił rezultaty sprzed roku, ale nie sprostał oczekiwaniom rynku, który liczył na więcej. W II kwartale 2026 r. Grupa Oponeo.pl wypracowała 25,3 mln zł zysku netto, co oznacza poprawę o ponad 5 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o blisko 32 proc., do 61,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 704,5 mln zł i były o ponad 19 proc. wyższe niż rok wcześniej. - Zysk II kwartału 2026 r. był (po skorygowaniu o nieuwzględniony w naszych prognozach koszt programu motywacyjnego) zgodny z naszymi oczekiwaniami. Lepsza była marżowość, ale słabiej (po świetnym I kwartale br.) wypadły przychody i ceny w segmencie oponowym. Wyniki nie zmieniają naszego pozytywnego podejścia do spółki, która utrzyma się na liście top buys - skomentował Piotr Łopaciuk, analityk BM PKO BP.

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W całym I półroczu 2026 r. grupa wypracowała 93,6 mln zł zysku EBITDA i 34,6 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost odpowiednio o 68 proc. i o 44 proc. w porównaniu z analogicznym półroczem poprzedniego roku. Przychody zwiększyły się o prawie 28 proc., osiągając 1,25 mld zł.

Segment rowerowy rośnie w siłę

Największy udział w sprzedaży grupy w I półroczu br. (ponad 64 proc.) stanowił segment akcesoriów samochodowych, który wygenerował nieco ponad 800 mln zł przychodów, o 14,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Z kolei najdynamiczniej rosnącym segmentem była sprzedaż rowerów i akcesoriów rowerowych, która w porównaniu z I półroczem 2025 r. zwiększyła się rok do roku o ponad 68 proc., co przełożyło się na 406 mln zł przychodów. W strukturze sprzedaży wpływy z tego segmentu stanowiły już niemal jedna trzecią łącznych przychodów grupy. Jednocześnie o ponad 11 proc. wzrosły przychody spółki Rotopino (segment narzędzi), która wygenerowała 38,5 mln zł obrotów.