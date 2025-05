https://pbs.twimg.com/media/GsIv2l7XoAA3Y5n?format=jpg&name=900x900

Gospodarka USA skurczyła się rok do roku o 0,2 proc. od stycznia do marca, co jest pierwszym spadkiem od trzech lat, ponieważ wojny handlowe prezydenta Donalda Trumpa zakłóciły działalność gospodarczą, według drugiego szacunku Departamentu Handlu Wstępny szacunek wykazał spadek PKB o 0,3 proc.

Wzrost w pierwszym kwartale został obniżony przez gwałtowny wzrost importu, ponieważ firmy w Stanach Zjednoczonych pospieszyły się ze sprowadzaniem towarów zagranicznych, zanim prezydent nałożył ogromne podatki importowe.

Spadek produktu krajowego brutto — krajowej produkcji towarów i usług — w okresie od stycznia do marca odwrócił wzrost o 2,4 proc. w czwartym kwartale 2024 r.