Deficyt budżetowy USA wzrósł w listopadzie do 367 miliardów dolarów

Czy Trump ma możliwości złagodzenia rosnącego deficytu?

W miarę jak Stany Zjednoczone przygotowują się do objęcia nowej administracji pod rządami Donalda Trumpa, długoterminowe perspektywy deficytu i długu publicznego stają się coraz wyraźniejsze.

Biuro Budżetowe Kongresu prognozuje, że w nadchodzących dziesięcioleciach stosunek długu USA do PKB może przekroczyć 200 procent, głównie ze względu na zmiany demograficzne. Starzenie się społeczeństwa znacznie zwiększy koszty opieki zdrowotnej, szczególnie w przypadku Medicare i Ubezpieczeń Społecznych, które, jak się przewiduje, będą głównymi czynnikami przyczyniającymi się do wzrostu wydatków rządowych. Obie główne partie polityczne w przeszłości unikały wprowadzania istotnych zmian w obowiązkowych programach wydatków, co ogranicza zakres znaczących reform budżetowych.

W kampanii Trumpa obiecywano zmniejszenie obecnego deficytu wynoszącego 6,5 proc. do 3 proc., a także przedłużenie obowiązywania ustawy o obniżkach podatków i zatrudnieniu z 2017 r., wprowadzenie dalszych obniżek podatków i osiągnięcie 3 proc. wzrostu realnego PKB.

Jednoczesne osiągnięcie tych celów będzie trudne, jeśli nie niemożliwe. Osiągnięcie 3-procentowego deficytu wymagałoby zidentyfikowania cięć budżetowych o wartości około 875 miliardów dolarów, a zadanie to wymagałoby ponadpartyjnego wsparcia w Kongresie. Takie cięcia mogą mieć poważne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego w USA, utrudniając osiągnięcie celu 3-proc. wzrostu.

Według US National Income and Product Accounts wydatki rządu federalnego w roku budżetowym 2024 wyniosły około 1,8 biliona dolarów. Redukcja o 875 miliardów dolarów wymagałaby niemal 9-proc.o nominalnego wzrostu we wszystkich pozostałych kategoriach wydatków PKB, aby sprostać 3-procentowemu wzrostowi administracji cele. Dane historyczne sugerują, że osiągnięcie takiego tempa wzrostu jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że w erze po kryzysie finansowym średnie tempo wzrostu nominalnego PKB oscylowało wokół 3,5 proc.

Z politycznego punktu widzenia wyzwanie jest jeszcze większe. Budżet na wydatki uznaniowe, z wyłączeniem odsetek, wyniósł w 2024 r. około 900 miliardów dolarów. Cięcie samych wydatków uznaniowych o 875 miliardów dolarów oznaczałoby praktycznie brak środków na podstawowe usługi, w tym obronę i edukację. Nawet znaczące redukcje obszarów wydatków wymagane przez ustawodawstwo, takie jak Medicaid, prawdopodobnie nie osiągnęłyby celów administracji.