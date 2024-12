W Niemczech znów rosną ceny energii elektrycznej

https://pbs.twimg.com/media/GecaK-MXEAAuyQK?format=jpg&name=900x900

W tym tygodniu prędkość wiatru w Niemczech ponownie osłabła, a w większości północno-zachodniej Europy utrzymywały się niższe niż zwykle temperatury.

Od początku listopada tzw. „Dunkelflaute”( termin używany w sektorze energii odnawialnej do opisania okresu, w którym możliwości wykorzystania energii wiatrowej i słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej jest znacznie ograniczona lub nie występuje) często powodowała, że ​​farmy wiatrowe w największej gospodarce Europy wytwarzały jedynie ułamek ich mocy znamionowej, co prowadziło do cen energii elektrycznej z następnym dniem w godzinach szczytowego zapotrzebowania do wysokiego poziomu niespotykanego od szczytowego kryzysu energetycznego w 2022 r.

Krótkoterminowe ceny energii wzrosły ze względu na wahania podaży i wzrost popytu wraz z niższymi temperaturami. Niemcy musiały importować więcej energii elektrycznej z Francji i w większym stopniu polegać na paliwach kopalnych do wytwarzania energii w okresach niskiej prędkości wiatru.