Ceny amerykańskich domów rosną w rekordowym tempie

W warunkach ograniczonych zapasów i utrzymującego się wysokiego oprocentowania kredytów hipotecznych ceny mieszkań w USA nadal rosną. Najnowszy indeks cen domów NSA Case-Shiller w USA, opublikowany 25 czerwca podaje, że roczny wzrost cen domów wyniósł w kwietniu 2024 r. 6,3 proc. To nowy rekord wszech czasów, bijący poprzedni rekord ustanowiony w zeszłym miesiącu.

Oprócz ogólnego wzrostu o 6,3 proc., dane z kwietnia rosły corocznie również w przypadku obu wskaźników złożonych Case-Shillera, przy czym indeks 10 miast wzrósł o 8,0 proc., a indeks 20 miast – o 7,2 proc.

– Już drugi miesiąc z rzędu nasz indeks krajowy wzrósł o co najmniej 1 procent w stosunku do poprzedniego najwyższego poziomu w historii – powiedział Brian D. Luke, dyrektor ds. surowców, aktywów rzeczywistych i cyfrowych w S&P Dow Jones Indices, w badaniu oświadczenie. – Rok 2024 ściśle odzwierciedla dobry początek obserwowany w zeszłym roku, kiedy w marcu i kwietniu odnotowano największy wzrost obserwowany przed spowolnieniem latem i jesienią. Zbliżając się do lata, rynek osiąga najwyższy poziom w historii, po raz kolejny testując swoją odporność na historycznie bardziej aktywną porę roku.