Wybory w USA: jakie branże mogą zyskać na zwycięstwie jednego z kandydatów

Zyskać może amerykański rynek nieruchomości, dla którego ostatnie lata nie należały do udanych. Jest to jednak branża, w którą Trump angażuje się osobiście i w której ma wielu wpływowych przyjaciół. Dlatego jest prawdopodobne, że będzie dążył do polityki wspierającej ten sektor. Pasuje to również do jego politycznego przekazu o konieczności poprawy życia zwykłych Amerykanów.

Badanie optymizmu małych firm Krajowej Federacji Niezależnej Przedsiębiorczości (NFIB) pokazało, że w 2016 i 2020 roku sympatie właścicieli takich przedsiębiorstw skłaniały się ku Partii Republikańskiej i Trumpowi. Podobnie jak w przypadku nieruchomości, wspieranie małych firm wpisuje się w narrację Trumpa o polityce „America First”, więc możemy spodziewać się, że akcje amerykańskich spółek o małej kapitalizacji znów będą szły w górę za jego prezydentury.

Jeśli wygra Biden...

W swoim przemówieniu o stanie państwa z początku marca obecny lokator Białego Domu stwierdził, że jego reelekcja miałaby zapewnić USA prezydenta, który patrzy w przyszłość, a nie takiego, który chce cofnąć kraj w czasie. Oznacza to zdaniem Petera Garnry'ego, że Biden najprawdopodobniej chce być postrzegany jako ten, który promuje nowe źródła energii, zwiększa międzynarodową współpracę i wspiera nowoczesne rozwiązania dla nowoczesnej Ameryki. W związku z tym, trzy branże i tematy przedstawione poniżej, mogą skorzystać na jego kolejnej kadencji w Białym Domu. Wiele z tych inicjatyw było zawartych w ustawie znanej jako INVEST in America Act, która teraz nosi nazwę Infrastructure Investment and Jobs Act. Biden może w pełni zaangażować się w swoją rozbudowaną politykę fiskalną, generując znaczny deficyt, aby finansować duże projekty infrastrukturalne w USA, przekształcając kraj w taki sposób, aby wspierał przyszłą produkcję i przemysł.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Biden jak dotąd przegrywa z Trumpem w wyścigu indeksów Choć S&P 500 mocno poszedł w górę w tym roku, to stopa zwrotu osiągnięta przez niego od początku kadencji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych jest i tak niższa niż wypracowywana w podobnym okresie rządów większości jego poprzedników.

Partia Demokratyczna od dawna jest uznawana za najbardziej postępową partię jeśli chodzi o transformację ekologiczną w USA. Dlatego prawdopodobne jest, że firmy zaangażowane w tę sferę będą cieszyć się silniejszym wsparciem za rządów Bidena.

Powszechnie wiadomo, że infrastruktura w USA, taka jak autostrady, lotniska i mosty, jest w złym stanie. Poprawa infrastruktury jest, i zapewne pozostanie, jednym z priorytetów Bidena, przekładając się na wsparcie firm z tej branży. Innym problem, który zyskuje na znaczeniu i może być podjęty przez Bidena jest dostęp do czystej wody.