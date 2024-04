Dolar jest nadal dominującą walutą na świecie

– Najczęściej wymienianym konkurentem są Chiny i rzeczywiście spodziewamy się nieco bardziej globalnej roli CNY – stwierdzono w notatce Morgan Stanley, odnosząc się do juana.

– Uważamy jednak, że chińskie "wyzwanie 3D", jakim jest zadłużenie, deflacja i demografia, ograniczy międzynarodową atrakcyjność CNY – dodano w nocie, w której szacuje się, że rezerwy walutowe w juanach powinny wzrosnąć do zaledwie 5 proc. w 2030 r. z obecnych 2,3 proc.

Morgan Stanley stwierdził, że należy spodziewać się okresów osłabienia dolara, a zbliżające się wybory prezydenckie w USA mogą przetestować status amerykańskiej waluty.

– Globalne rezerwy walutowe przekraczają 12 bilionów dolarów, światowy handel wynosi około 35 bilionów dolarów, a transgraniczne kredyty bankowe przekraczają 38 bilionów dolarów – napisano. – Tak więc nawet małe zmiany procentowe mogą prowadzić do dużych zmian nominalnych – dodano.

– Spodziewamy się jedynie umiarkowanego i stopniowego spadku międzynarodowego wykorzystania USD, biorąc pod uwagę wzrost wielobiegunowości i utrzymujące się niskie koszty dywersyfikacji dla zarządzających rezerwami – napisano w nocie.

Jeśli chodzi o wpływ na ceny, „prawdziwa utrata dominacji dolara doprowadziłaby do wyższych stóp procentowych i osłabienia waluty” – stwierdził Morgan Stanley. Bank również widzi większą krótkoterminową siłę dolara. Trudna inflacja w USA i odporna gospodarka, które skłoniły rynki do ograniczenia oczekiwań na obniżki stóp procentowych, w połączeniu z podwyższonymi napięciami na Bliskim Wschodzie, ostatnio wzmocniły dolara. W tym tygodniu osiągnął najwyższy poziom od 34 lat w stosunku do jena i pięciomiesięczny szczyt w stosunku do euro.