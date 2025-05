Sytuacja na rynkach 22 maja - dolar czeka na głosowanie w Kongresie?

W górę poszły rentowności na rynku wtórnym - 10-letnie obligacje są już przy 4,58 proc. - zagrzmiało na Wall Street (indeksy znalazły pretekst?), ale dolar bardziej już nie stracił. Dzisiaj amerykańska waluta próbuje nieśmiało odbijać i uwaga rynków skoncentruje się na dzisiejszym głosowaniu w Izbie Reprezentantów nad ustawami podatkowymi Donalda Trumpa. Wprawdzie prezydent i lider republikańskiej większości Mike Johnson, ślą optymistyczne komunikaty, to jednak rozstrzygnięcie tego tematu jeszcze przed poniedziałkowym Memorial Day nie jest przesądzone. Poza pewną grupą sceptyków pośród Partii Republikańskiej, którzy zwracają uwagę, że niższe podatki mają zbyt małe pokrycie w cięciach wydatków (których notabene nie ma gdzie znaleźć), pojawiają się tzw. interesanci, czyli kongresmeni z niektórych stanów, którzy liczą na dodatkowe korzyści podatkowe w lokalnym ustawodawstwie. Czy rynek ucieszy się z odsunięcia tematu podatkowego przez Kongres nawet o kilka tygodni, gdyby do tego doszło? Wydaje się, że tak, bo koncentracja tego wątku w lipcu doprowadzi do niekorzystnego dla Trumpa układu, gdyż Kongres będzie musiał jednocześnie zająć się kwestią ustawowego podwyższenia limitu zadłużenia kraju, a tu potrzebne będą też głosy Demokratów. Administracja USA tym razem nie może za bardzo "bawić się" tym tematem, gdyż nastroje na rynkach długu są coraz bardziej napięte - i nie chodzi tu tylko o wczorajszą aukcję 20-letnich obligacji w USA, ale i też niepokojące sygnały, jakie nadchodzą z innych rynków, jak chociażby rekordowe rentowności długoterminowych obligacji rządu Japonii.

Dzisiaj dolar próbuje nieco odbijać, ale zmiany są mocno kosmetyczne. Na drugim biegunie nadal silny jest jen. Negocjacje handlowe pomiędzy USA, a Japonią są trudne, co pokazała chociażby rozmowa ministrów finansów - Kato i Bessenta ze strony amerykańskiej. Ale rynek przestaje już łączyć ten wątek z malejącymi perspektywami podwyżek stóp przez Bank Japonii - rosnąca inflacja i rentowności japońskich obligacji rządowych mogą szybciej postawić BOJ pod ściana, niż można by sądzić. Na razie rynek widzi do końca roku szanse na wzrost stóp o 15 punktów baz.

W czwartkowym kalendarzu makro uwagę zwracają szacunki indeksów PMI dla strefy euro - te w maju wypadają nieco słabiej - przemysł nieco powyżej prognoz (49,4 pkt.), ale słabość widać w usługach (48,9 pkt.). O godz. 10:30 poznamy analogiczne dane dla Wielkiej Brytanii, a po południu (godz. 15:45) dla USA. Poza tym dzisiaj rano dostaliśmy też dane Ifo z Niemiec - nastroje w biznesie w maju wypadły na poziomie 87,5 pkt., co pokazuje na wygasanie pozytywnej dynamiki. Europejska gospodarka wyraźnie potrzebuje mocniejszego kopa - mogłyby to być złagodzenie napięć handlowych między USA, a UE, ale tu trudno ocenić jaki będzie wynik prowadzonych negocjacji.

EURUSD - pozostajemy powyżej 1,13

Para EURUSD, która wczoraj podbiła do 1,1362, dzisiaj cofnęła się do 1,1295. Rejon 1,13 jako wsparcie jednak wytrzymał, chociaż dane makro ze strefy euro nie wypadły najlepiej. Kluczem pozostaje dolar i wiązanie go przez rynki z tematem obligacji po ostatnim cięciu ratingu przez Moody's i przed ważnymi głosowaniami w Kongresie odnośnie ustaw podatkowych Donalda Trumpa.