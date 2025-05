Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaskoczyła względem tego, co pokazywały dotychczasowe sondaże. Rynki finansowe nie doszacowały poparcia dla prawicowych kandydatów (Nawrocki, Mentzen, Braun). W efekcie walka polityczna przed finalnym rozdaniem 1 czerwca (druga tura) może być dość wyrównana, co podbije niepewność, co do ich ostatecznego wyniku (a tego inwestorzy nie lubią). W poniedziałek rano za euro płaci się niecałe 4,28 zł, a dolar jest wart mniej niż 3,81 zł.

Wykres dzienny EURPLN

Wykres dzienny USDPLN

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ