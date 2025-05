Nieprzewidywalna i bezprecedensowa polityka handlowa prezydenta zwiększyła niepewność wśród inwestorów, przedsiębiorstw i konsumentów, co doprowadziło do gwałtownego spadku zaufania gospodarczego każdej z tych grup.

Analitycy z Wall Street odpowiedzieli, obniżając swoje prognozy giełdowe. Cztery duże firmy – Bank of America, Evercore ISI, Oppenheimer i JPMorgan Chase – obniżyły swoje cele w poniedziałek, zanim wstrzymano cła. Bank of America i Evercore obniżyły swoje prognozy S&P 500 na koniec roku z 6666 i 6800 odpowiednio do 5600. Oppenheimer obniżył swoją prognozę o ponad 16 proc. do 5950. JPMorgan stał się najbardziej pesymistyczny ze wszystkich, obniżając swój cel S&P 500 z 6500 do 5200,1.

Niepewność wynikająca z taryf nie tylko wpłynęła na oczekiwania; utrudniła również prognozowanie i przyczyniła się do poszerzenia przepaści między optymistami i pesymistami z Wall Street. Na początku 2025 r. 14 firm śledzonych przez Market Strategist Survey CNBC prognozowało, że S&P 500 zakończy rok na poziomie od 6500 do 7100 punktów. W tym tygodniu różnica między prognozami najniższymi i najwyższymi wzrosła trzykrotnie z 600 do 1800 punktów. Wyłączając firmy, które nie zaktualizowały swoich prognoz na koniec roku, przedział ten rozszerzył się o 50 proc. do 900 punktów.

Analitycy nadal spodziewają się średnio trzeciego z rzędu pozytywnego roku dla akcji. Średnia prognozowana wartość 6056 jest o ok. 3 proc. wyższa od poziomu S&P 500 na koniec 2024 r. i o ok. 13 proc. wyższa od zamknięcia w piątek.