Flauta na wynikach Polenergii. Pogoda nie pomogła

Jak czytamy w komunikacie firmy, zgodnie z przewidywaniami sektor lądowych farm wiatrowych wypracował EBITDA w wysokości 137,1 mln zł, na co wpłynęły niższe rok do roku ceny energii elektrycznej uzyskane przez farmy i niższa wietrzność. Spółka odnotowała wzrost w segmencie fotowoltaiki – EBITDA zwiększyła się do poziomu 3,1 mln zł, co wiązało się m.in. z wyższą produkcją energii ze słońca po uruchomieniu w zeszłym roku projektu Strzelino.

Reklama

Gorsze liczby, ale zarząd zadowolony

EBITDA grupy Polenergia w I kw. 2025 r. wyniosła 161,9 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Wynik był niższy o 74,4 mln zł niż rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2025 roku skorygowany zysk netto grupy wyniósł 60,5 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyniku w analogicznym okresie roku ubiegłego o 81,4 mln zł. Wynik ten również jest zgodny z szacunkami. Przychody grupy w pierwszym kwartale spadły o 3,7 mln zł rdr do 1.187,5 mln zł, a zysk operacyjny spadł o 74 mln zł do 117,4 mln zł.

-Pierwszy kwartał zamykamy solidnymi wynikami, szczególnie w kontekście panujących warunków rynkowych. By w jak największym stopniu ograniczać ryzyka rynkowe i zapewnić spółce stabilne, przepływy pieniężne w przyszłości, stawiamy na długoterminowe zabezpieczenie cen energii wytwarzanej przez nasze farmy. Już teraz zabezpieczyliśmy 89 proc. produkcji na 2026 rok i to po cenach wyższych niż aktualne ceny rynkowe" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Piotr Sujecki, drugi wiceprezes Polenergii ds. finansowych.