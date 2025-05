Być jak Warren Buffett

Wydaje się, że Abel dotychczas zachowywał się jak każdy rasowy księgowy, który kiedy mówi, że „wszystko się zgadza”, to znaczy, że sprawdzał to trzy razy, w tym raz w snach. Co najważniejsze, nigdy o nim nie było głośno, a to kluczowy wyznacznik jakości dobrego księgowego. Teraz jednak przyszedł moment, kiedy Abel musi wyjść z cienia swojego wielkiego szefa. Czy będzie starał się być drugim Warrenem Buffettem?

Abel znany jest z pragmatycznego podejścia do zarządzania, lojalności wobec filozofii Buffetta i Mungera oraz konsekwentnego budowania wartości w długim horyzoncie. To wskazywałoby, że dotychczasowa polityka inwestycyjna wielkich twórców Berhsire zostanie utrzymana. Pierwsze „sprawdzam” może nastąpić bardzo szybko. Na przełomie ostatnich miesięcy Buffett zamknął różne inwestycje, tworząc w portfelu swojego funduszu zasoby gotówki na poziomie 348 mld dol. Wielu inwestorów zastanawiało się, czym są powodowane te działania. Zmiana na stanowisku szefa funduszu może stanowić odpowiedź: po prostu Buffett przygotował portfel na zakupy dla Abla. Ważniejsze będzie jednak, kiedy te zakupy się zaczną i co nowy szef funduszu będzie kupował. Czy Abel wyczuje właściwy moment zgodnie z filozofią Buffetta: bądź chciwy, gdy inni się boją, i bój się, gdy inni są chciwi. Po drugie, co będzie kupował, czy tutaj również zostanie zachowana zasada: kupuję tylko instrumenty, które rozumiem, które mają wartość materialną i solidne fundamenty?