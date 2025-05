RBA obniżył stopę procentową o 25 punktów bazowych do 3,85%, osiągając najniższy poziom od dwóch lat, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Decyzja ta wynikała z postępów w ograniczaniu inflacji oraz globalnych niepewności wywołanych zmianami handlowymi USA, które zwiększają ryzyko gospodarcze. Zarząd banku rozważał obniżkę o 25 lub 50 punktów bazowych, a także utrzymanie stóp na obecnym poziomie, ale osiągnięto konsensus w sprawie cięcia. Gubernator odeszła od analogii „wąskiej ścieżki”, wskazując na większą elastyczność w polityce monetarnej. Nowe prognozy RBA zakładają łączną obniżkę stóp o około 85 punktów bazowych z poziomu 4,10%, co sugeruje dalsze luzowanie. Rynek oczekuje co najmniej dwóch kolejnych obniżek w tym roku, sprowadzających stopy do przedziału 3,10-3,35%.

Reklama

Inflacja bazowa spadła do 2,9%, najniższego poziomu od trzech lat, mieszcząc się w docelowym przedziale RBA 2-3%, w porównaniu do szczytu 6,8% z końca 2022 roku. Obecny bilans między rynkiem pracy a inflacją oceniono pozytywnie, choć firmy zgłaszają presję na marże, co może komplikować sytuację gospodarczą. Nowe prognozy wskazują na nieco niższą inflację i wyższe bezrobocie, nawet przy założeniu obniżek stóp o 85 punktów bazowych. Ostrożne podejście banku pozwoliło osiągnąć obecny etap, ale przyszłość pozostaje niepewna z uwagi na nowe wyzwania geopolityczne. RBA jest gotowy do dalszych działań, jeśli będą potrzebne, aby utrzymać stabilność. Spowolnienie wzrostu cen uznano za bardzo dobrą wiadomość, potwierdzającą skuteczność dotychczasowej strategii.

Obniżka stóp procentowych przyczyniła się do osłabienia dolara australijskiego, odzwierciedlając reakcję rynku na decyzję banku i obawy o globalną wojnę handlową. Gubernator określiła obniżkę jako „pewną”, podkreślając postępy w walce z inflacją. Globalne niepewności, zwłaszcza związane z cłami, wymagają od RBA dalszej czujności. Bank pozostaje dobrze przygotowany do utrzymania inflacji w ryzach, ale musi dostosowywać działania do zmieniających się warunków. Elastyczność w podejściu do polityki monetarnej pozwala na reagowanie na dynamiczną sytuację gospodarczą. Komentarze i prognozy wskazują na gotowość RBA do dalszego dostosowywania strategii w odpowiedzi na nowe wyzwania.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB