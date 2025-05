Słabe dane o produkcji budowlano-montażowej. Nie może „zaskoczyć” w tym roku

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu mocno w dół

W pierwszym kwartale dynamika produkcji budowlano-montażowej rozczarowała wzrostem tylko o 0,2 proc. r./r. Wprawdzie wydobyła się z głębokich minusów 2024 r. (gdy spadała, w zależności od kwartału, o około 7-11 proc. r./r.), niemniej wskazywała, że oczekiwane ożywienie aktywności w budownictwie i inwestycjach się spóźnia. Jednocześnie ekonomiści uspokajali: napływ środków z KPO i nowego budżetu unijnego miał sprawić, że budownictwo powinno w końcu „zaskoczyć”. Negatywne dane o produkcji budowlano-montażowej za kwiecień to sygnał, że do przebudzenia jeszcze nie doszło.

Nowe dane są tym bardziej rozczarowujące, że nie idą w parze z tym, co GUS pokazał w środę, czyli naprawdę przyzwoitym wynikiem produkcji przemysłowej (wzrost o 1,2 proc. r./r.). Dały one nadzieje też dlatego, że dobrze wypadła m.in. produkcja dóbr inwestycyjnych (potencjalny sygnał ożywienia po stronie projektów infrastrukturalnych) czy maszyn i urządzeń (możliwy sygnał wzrostu aktywności inwestycyjnej firm). Na razie nie przełożyło się to jednak na ożywienie w budownictwie.