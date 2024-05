Połączenie słabszych danych NFP oraz zgodnej z oczekiwaniami narracji budowanej przez Powella podczas decyzji FOMC wzmocniły nastroje rynkowe. W tym tygodniu sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, a to za sprawą zachowawczych komentarzy Kashkariego z FED.

Reklama

Mimo iż komentarze bankiera nie wnosiły niczego nowego w budowaną narrację dookoła decyzyjności FED'u, w tle dało się jednak dostrzec nieco bardziej jastrzębi ton komentarzy. Neel Kashkari zakomunikował, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pozostawienie obecnego poziomu stóp przez dłuższy okres czasu, a mimo iż piątkowy raport NFP wypadł słabiej niż oczekiwano, to nadal nie były to wartości na tyle małe, aby prognozować szybkie cięcia stóp. Bankier dodał nawet, że FED może być zmuszony do utrzymania stóp na niezmienionym poziomie przez cały 2024 rok, co osłabiło nieco wzrosty euro w stosunku do dolara podczas wczorajszej sesji, a dzisiaj trend ten jest kontynuowany.

Dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny jest stosunkowo lekki, jednak uwaga inwestorów skupi się na wypowiedziach członków FOMC w drugiej części dnia, które mogę wywoływać podwyższoną zmienność na rynku FX. W godzinach 17:00-17:30 poznamy komentarze m.in.: Jeffersona, Collinsa oraz Cooka. W Polsce rynek przygotowuje się na ogłoszenie najnowszej decyzji w sprawie stóp procentowych RPP. Decyzji spodziewamy się jutro w godzinach późno popołudniowych. W kontekście jutrzejszej sesji warto również pamiętać o zaplanowanej na godzinę 13:00 decyzji BoE.

Na rynku FX najlepiej radzi sobie obecnie dolar amerykański oraz frank szwajcarski. Duże spadki obserwujemy natomiast na jenie japońskim oraz dolarze australijskim. Para USDJPY powróciła powyżej psychologicznej bariery 155.00. Polski złoty traci dzisiaj o poranku. Za dolara zapłacimy obecnie 4.0240 zł, za euro 4.3205 zł, za franka 4.4270 zł, a za funta 5.0188 zł.

Dział Analiz XTB