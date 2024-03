EBC, Powell i RPP

Początek roku na rynkach walut jest dość spokojny, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się dookoła. Na Wall Street mamy serię nowych rekordów bazujących na fascynacji sztuczną inteligencją i wobec oczekiwań na obniżki stóp procentowych. Na rynku kryptowalut pojawienie się ETFów na bitcoina również przełożyło się na silne wzrosty cen. Nawet rynek złota został wyrwany w piątek z marazmu i cena poszybowała w pobliże rekordów. W tych okolicznościach na walutach jest wręcz nudno. Notowania pary EURUSD utknęły w okolicach 1,08, a w konsekwencji niewiele dzieje się na rynku złotego, gdzie z kolei para EURPLN nie może przedostać się poniżej poziomu 4,30. Rynkowej euforii zwykle towarzyszy słaby dolar, jednak dość dobry start roku w amerykańskiej gospodarce i jednocześnie słabsze dane z Europy działały na korzyść amerykańskiej waluty, pozostawiając parę EURUSD w klinczu.

Czy ten tydzień może coś tu zmienić? Sygnałów będzie aż nadto, aczkolwiek w mojej ocenie bankierzy będą starali się zachować status quo. EBC dość wyraźnie zarysował perspektywę czerwcowej obniżki stóp, mimo że jeszcze w grudniu rynki oczekiwały, że zarówno EBC jak i Fed obniża stopy procentowe już w marcu. Marzec to miesiąc, gdy publikowane są projekcje, zatem być może okaże się to podstawą do jaśniejszego skrystalizowania czerwcowego terminu. EBC jednak w ostatnim czasie lubił patrzeć na to, co robi Fed i reagować, tym razem jednak musi zdecydować jako pierwszy (choć Lagarde będzie mogła spojrzeć na skrypt środowego wystąpienia Powella w Kongresie). Ta decyzja w czwartek o 14:15. Powell co 6 miesięcy przedstawia sytuację gospodarczą komisjom w Kongresie i te zeznania będą mieć miejsce w środę i czwartek o 16:00 naszego czasu. Na styczniowym posiedzeniu Fed schłodził nieco oczekiwania co do szybkiej obniżki, wskazując, że chce upewnić się, że walka z inflacją została wygrana. Od tego czasu poznaliśmy dane o inflacji i raport z rynku pracy, które tej pewności nie dodały (wyższa inflacja i wzrost płac), ale też z drugiej strony słabsze dane o sprzedaży i słaby ISM za luty. Wydaje się zatem, że Powell będzie chciał utrzymać niezmienioną narracją przynajmniej do publikacji danych o inflacji za luty. Większy wpływ na rynek mogą mieć piątkowe dane z rynku pracy. Gdyby kolejny raport był tak mocny jak styczniowy, rychłe obniżki stóp stanęłyby pod większym znakiem zapytania.

Jeszcze bardziej przewidywalna wydaje się decyzja RPP (środa), ponieważ tu prezes Glapiński od pewnego czasu rozwiewa nadzieje na obniżki stóp. Czy dobre dane o styczniowej inflacji mogły to zmienić? Moim zdaniem nie, ale więcej od prezesa dowiemy się z czwartkowej konferencji. O 8:50 w poniedziałek euro kosztuje 4,32 złotego, dolar 3,98 złotego, frank 4,52 złotego, zaś funt 5,04 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA

Główny Ekonomista XTB