Tematem dnia będą Minutki EBC z ostatniego posiedzenia decyzyjnego Europejskiego Banku Centralnego (26.10.2023). Na ten moment wydaje się, że szerokorynkowe nastawienie co do ścieżki stóp procentowych na Starym Kontynencie nie daje zbyt wiele przestrzeni do dalszych ruchów, o ile przyszłe dane makro nie wskażą na nadzwyczajne odbicie presji inflacyjnej na rynku wspólnoty. Kontrakty terminowe na stopy procentowe wskazują, że rynek wycenia pierwsze obniżki stóp od kwietnia 2024 roku, a bardziej agresywne ruchy mogą nastąpić już w czerwcu. Na co zwracać uwagę podczas dzisiejszych Minutes? Przede wszystkim warto poddać analizie rozkład głosów bankierów opowiadających się za podwyżkami, utrzymaniem bądź obniżkami oraz same komentarze dotyczące kluczowych czynników kształtujących ewentualne decyzje EBC.

Dzisiejsza sesja to jednak nie tylko Minutes, ale również wstępne dane PMI za listopad dla kluczowych gospodarek Europy. W ujęciu ogólnym dane ze strefy euro wypadają nieznacznie lepiej od oczekiwań, ale skala tego zaskoczenia jest na tyle mała, że nie można stwierdzić gwałtownego wzmocnienia nastrojów biznesowych na Starym Kontynencie. Główne wskaźniki cały czas utrzymują się znacznie poniżej bariery 50, która wskazuje na kurczenie się aktywności gospodarczej.

Złoty nie odnotowuje nadmiernych zmian dzisiaj o poranku. Za dolara po godzinie 10:00 płaciliśmy 4,0042 zł, za euro 4,3640 zł, za franka 4,5300 zł, za funta 5,0050 zł.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB