Przyszłość bardziej pewna z Grupą PZU

Strategia zakłada uproszczenie struktury Grupy (w tym aktywów bankowych), koncentrację na biznesie ubezpieczeniowym, cyfryzację i ekspansję w sektorze zdrowotnym, w który chce zainwestować do 1 mld złotych. W efekcie największa polska firma ubezpieczeniowa dostarczy klientom kluczowe wartości: chce być numerem 1 w rekomendacjach klientów (NPS) na rynku w produktach i obsłudze, ulepszać nowoczesny cyfrowy ekosystem mojePZU z ofertą Grupy, a także zaoferować serwis mający wpływ na dobrostan fizyczny i psychiczny dzieci oraz dorosłych poprzez działania edukacyjne i prewencję.

W strategii zaplanowano zmianę w strukturze właścicielskiej banków w Grupie PZU: sprzedaż udziałów Alior Banku do Banku Pekao, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym 2 grudnia 2024 r.

Najważniejsze cele finansowe Grupy PZU w perspektywie 2027 r. to: zysk wyższy o blisko 2 mld zł niż w poprzednim horyzoncie strategii (wzrost z 4,3 mld zł do 6,2 mld zł), wzrost rentowności (ROE) z działalności podstawowej powyżej 19 proc., zwiększenie przychodów brutto z ubezpieczeń o 7,5 mld zł do 36,2 mld zł, utrzymanie 20-proc. marży operacyjnej w ubezpieczeniach na życie i spadek COR (tzw. współczynnik mieszany) w ubezpieczeniach majątkowych poniżej 90 proc. PZU obiecuje też inwestorom zapewnienie atrakcyjnej dywidendy, co oznacza jej wzrost do poziomu 4,5 zł na jedną akcję.

Strategia oparta na czterech filarach

Grupa PZU identyfikuje się jako lider zarządzania ryzykiem o wielkiej skali i partner, który daje pewność w czasach zagrożeń. Za trzy lata Grupa PZU będzie bardziej zyskowna, efektywniejsza kosztowo, a jej uproszczona struktura organizacyjna pozwoli pełniej skupić się na obsłudze oraz satysfakcji klientów i zapewniać jeszcze wyższą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Jako systemowo ważna dla polskiej gospodarki instytucja, PZU chce też być inicjatorem działań wpływających stymulująco na cały rynek ubezpieczeń w Polsce.