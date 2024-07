Jeśli popatrzyć na budżet w Polsce, to jego kondycja wcale nie jest lepsza niż węgierskiego, więc inwestorzy mogą obawiać się, że także nasz rząd zacznie szukać dodatkowych źródeł przychodów. Tymczasem PZU, Pekao, Alior to te spółki z branży, które charakteryzują się największą wrażliwością na nastroje inwestorów zagranicznych. Mają wysoki free float, więc spełniają ich kluczowe wymagania, a mianowicie pozwalają dużemu kapitałowi się wycofać z rynku w chwili, kiedy uzna to za stosowne.

- Obawy inwestorów wzbudzić mogła także rekomendacja rady nadzorczej PZU, by nie udzielać byłemu zarządowi absolutorium za 2023 r. – dodaje Konarski.

Gra pod wyniki wywindowała kurs akcji PZU, ale teraz inwestorzy uciekają

Jego zdaniem mogło to zostać źle odebrane, bo do poprzedniego zarządu należał obecny dyrektor finansowy Tomasz Kulik, który jest ceniony przez inwestorów. W tej sytuacji kursowi niewiele pomogło nawet to, że kupując akcje PZU wciąż można załapać się na sutą dywidendę. Jak tymczasem zauważa Łukasz Jańczak z Erste Securities, korekta w notowaniach PZU trwa już od prawie dwóch miesięcy. Przyczyną słabości kursu było według niego w tym czasie to, co działo się w związku z ogłoszeniem wyników spółki za pierwszy kwartał.

- Przed ich publikacją na rynku widać było daleko posunięty optymizm, co widać było po zwyżkach kursu. Jednak sam raport kwartalny nie okazał się tak dobry, jak oczekiwali optymiści, i stąd wielu inwestorów postanowiło wykorzystać go do realizacji zysków – zauważa analityk.

Te jednak już wcześniej nie były tak duże, jak w przypadku większości reprezentantów sektora finansowego. Od początku roku kurs PZU jest teraz na skromnym 3,5-procentowym plusie, podczas gdy subindeks branży bankowej WIG Banki zyskuje sześć razy więcej. Jak zauważa specjalista, wahania kursu PZU są zwykle słabsze od zmienności notowań banków.