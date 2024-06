- W pandemii producentom gier jednocześnie służyło napędzanie przez lockdowny popytu oraz związany z zerowymi stopami spadek kosztów finansowania. Teraz oba te czynniki odwróciły się na niekorzyść – zauważa analityk.

Na dodatek przy premierach gier, nad którymi prace trwały w pandemii, okazuje się, że mają one sporo niedoróbek – przyczyniło się do tego odchodzenie pracowników, którzy zakładali własne studia. W branży już doszło do redukcji zatrudnienia, jednak zdaniem Chrzanowskiego aby rynek się oczyścił i mógł się zacząć nowy cykl, potrzeba także upadku najmniej konkurencyjnych producentów.

CD Projekt czy PlayWay? Analitycy o akcjach spółek gamingowych

Oczekiwane obniżki stóp procentowych na świecie będą korzystne, jednak przy dużym wyborze gier spółkom z branży nie będzie łatwo zarobić, a to oznacza, że inwestorzy powinni być selektywni. Według specjalisty Noble Securities producenci, którzy będą pokazywać jakość i wysoką sprzedaż, będą przez rynek doceniani, jednak zawody będą karane brutalnymi korektami.

- W takich warunkach duże i silne studia będą miały przewagę nad mniejszymi graczami, bo zanim gruby schudnie, chudy zdechnie – podsumowuje specjalista.

To oczywiście oznaczałoby, że wśród akcji polskich studiów należałoby – przynajmniej teoretycznie – preferować CD Projekt. Jak przyznaje Michał Wojciechowski z Ipopemy Securities, ze strategią, by trzymać się akcji dużych deweloperów gier, mało kto próbuje walczyć. Jak wynika z raportów rynkowych, gracze coraz więcej czasu spędzają, grając w niewielką liczbę najbardziej angażujących ich gier, a to znaczy, że nie mają czasu na granie w mniejsze gry, które są domeną mniejszych studiów.