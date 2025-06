Akcjonariusze Wieltonu zdecydowali o emisji akcji

Największy akcjonariusz spółki MP Inwestors wcześniej zobowiązał się do objęcia za gotówkę wszystkich akcje serii E. Cenę akcji nowej emisji ustalono na poziomie 5,75 zł. W celu pozyskania środków na ich objęcie na początku czerwca spieniężył w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 10,59 mln akcji Wieltonu, po 5,75 zł za sztukę , pozyskując łącznie blisko 61 mln zł.

Z kolei celem przeprowadzenia emisji akcji F jest skonwertowanie na kapitał zakładowy spółki wierzytelności MPSz (będącym jednocześnie jednym z akcjonariuszy) wobec spółki z tytułu 10 tys. obligacji serii A oraz 10 tys. obligacji serii B wyemitowanych 24 września 2024 r. o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, przy czym kwota wkładu pieniężnego stanowić będzie równowartość sumy kwoty nominalnej obligacji serii A oraz obligacji serii B, tj. 20 mln zł.

Wielton w trudnej sytuacji finansowej

Decyzja o emisji akcji wpisuje się w zapowiedziane w maju przez zarząd firmy działania mające na celu pozyskanie finansowania do 50 mln zł do końca czerwca bieżącego roku celem wypełnienia zobowiązania, które wynika z konsorcjalnej umowy kredytowej z 2018 roku zawartej w celu finansowania spółki. Plan przewidywał dokapitalizowanie spółki kwotą minimum 50 mln zł przez jej głównych akcjonariuszy poprzez objęcie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Wielton, będący największym polskim producentem przyczep i naczep, mocno odczuł załamanie popytu w branży przewozowej, co negatywnie przełożyło się na jego wyniki i sytuację finansową. Pierwszy kwartał 2025 r. przyniósł pogłębienie negatywnych tendencji w jego wynikach. W tym okresie zanotował 53,2 mln zł straty netto. W całym 2024 roku Wielton odnotował 142 mln zł straty netto. Trudna sytuacja finansowa grupy i mglista perspektywa odbicia popytu sprawiły, że zarząd zrewidował plany inwestycyjne na 2025 rok do ok. 46 mln zł.