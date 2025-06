Akcjonariusz Wieltonu wesprze spółkę środkami ze sprzedaży jej akcji

W celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji największy akcjonariusz Paweł Szataniak poprzez MP Inwestors spieniężył w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu 10,59 mln akcji Wieltonu, po 5,75 zł za sztukę. Transakcja była oczekiwana przez rynek i z uwagi na sytuację finansową spółki została pozytywnie przyjęta. W pierwszej fazie środowej sesji akcje Wieltonu zwyżkowały o ponad 4 proc., ale w dalszej części zwyżka wyhamowała. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji posłużą do pokrycia wkładu pieniężnego na objęcie akcji nowej emisji. Akcjonariusz wcześniej zobowiązał się do objęcia za gotówkę 10 mln akcji serii E, co formalnie wymaga jeszcze zgody nadzwyczajnego walnego, które zaplanowano na 11 czerwca. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami cenę akcji nowej emisji ustalono na poziomie z ABB, czyli 5,75 zł. Wpisuje się to w zapowiedziane w maju przez zarząd firmy działania mające na celu pozyskanie finansowania do 50 mln zł do końca czerwca bieżącego roku celem wypełnienia zobowiązania, które wynika z konsorcjalnej umowy kredytowej z 2018 roku zawartej w celu finansowania spółki. Plan przewidywał dokapitalizowanie spółki kwotą minimum 50 mln zł przez jej głównych akcjonariuszy poprzez objęcie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Ze względu na to, że uzyskana w ABB cena sprzedaży jest wyższa od ceny minimalnej (5 zł), uzyskaną nadwyżkę środków spółka zamierza przeznaczyć na stworzenie warunków do kontynuacji budowy zdolności produkcyjnych i handlowych w atrakcyjnym sektorze chłodni, po uzyskaniu ewentualnych zgód instytucji finansujących grupę.