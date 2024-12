PKP Cargo powoli reguluje zobowiązania wobec pracowników

NSZZ Solidarność oskarża zarząd PKP Cargo o naruszanie praw pracowniczych, w tym o niewypłacanie pracownikom należnych świadczeń i dodatków. Sytuacja taka ma miejsce od kilku miesięcy, co związane jest z trudną sytuacją finansową spółki. Chodzi zwłaszcza o pieniądze należne byłym pracownikom, którzy musieli opuścić firmę w wyniku przeprowadzonych zwolnień grupowych.

FGŚP udzielił pożyczki na zapłatę części świadczeń pracowniczych

Zarząd PKP Cargo przyznaje, że spółka nie posiada możliwości pokrycia ze środków własnych wszystkich powstałych w tym zakresie zobowiązań. O takiej sytuacji zostały uprzedzone związki zawodowe oraz pracownicy już III kwartale tego roku. – Jednocześnie niezbędne stało się zwrócenie się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o udzielenie pożyczki na zapłatę znaczącej części świadczeń powstałych w związku z przeprowadzonymi zwolnieniami. Obecnie do spółki spływają już w transzach środki z FGŚP i są one sukcesywnie wypłacane uprawnionym byłym pracownikom razem z uzupełnieniem dokonanym ze środków własnych spółki – zapewnia Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo.

Przekonuje, że jak najszybsze wypłacenie byłym pracownikom należnych im odpraw i innych świadczeń jest priorytetem zarządu. Co więcej, roszczenia byłych pracowników mają być zaspokojone w najbliższych tygodniach. – Dokładna kwota zaległych zobowiązań wobec byłych pracowników zmienia się z dnia na dzień, gdyż każdego dnia coraz większa liczba byłych pracowników PKP Cargo w restrukturyzacji otrzymuje należne im świadczenia. W połowie grudnia 2024 r. sięgała kilkudziesięciu milionów złotych – informuje Wojewódka.

Na początku listopada spółka zakończyła proces zwolnień grupowych, w ramach którego zwolniono 2515 pracowników, a 1150 odeszło z przyczyn naturalnych. W efekcie liczebność załogi spadła do nieco ponad 10 tys. osób. Podano wówczas, że szacowane koszty zwolnień (bez ekwiwalentów za urlop) zostały ustalone na około 113,25 mln zł.

W związku z prowadzonym w PKP Cargo postępowaniem sanacyjnym kilka dni temu powołano w spółce radę wierzycieli. W jej skład weszli przedstawiciele pięciu firm: BGK, PKO BP, Newagu, Petrojet i Skinest Retail Polska. Ponadto powołano dwóch zastępców członków rady wierzycieli. Rada wierzycieli posiada uprawnienia do podejmowania uchwał w ważnych dla dłużnika sprawach, jak też do badania czynności dokonanych przez zarządcę. Jej ukonstytuowanie się spowodowało, że w PKP Cargo funkcjonują już wszystkie organy niezbędne do prowadzenia postępowania sanacyjnego. Pozostałe to sąd, sędzia komisarz oraz zarządca masy sanacyjnej.