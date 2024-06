PKP Cargo podtrzymuje zamiar sprzedaży Cargotoru

Zarząd PKP Cargo we wtorek podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, za 24 miesięcznym okresem wypowiedzenia, zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady spółki. Identyczną decyzję podjęto w sprawie zawartego z załogą tzw. porozumienia walentynkowego. Wcześniej zarząd próbował w obu kwestiach dojść do porozumienia ze związkami zawodowymi ale te nie zaakceptowały przedstawionych propozycji. W efekcie jeszcze przez dwa lata zawarte w obu dokumentach zobowiązania będą obowiązywać.

Być może niedługo sytuację finansową PKP Cargo poprawi jednorazowy zastrzyk gotówki związany ze sprzedażą Cargotoru, do którego należy około 180 km torów ze stacjami zlokalizowanymi niedaleko granicy z Białorusią. Giełdowa spółka w tej sprawie podpisała właśnie drugi list intencyjny z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Pierwszy podpisano pod koniec 2021 r. Oba są tylko wyrazem woli zawarcia przyszłej transakcji, więc tak naprawdę żadnej ze stron do niczego nie zobowiązują. PKP Cargo przekonuje jednak, że dzięki sprzedaży Cargotoru doszłoby m.in. do uproszczenia struktur grupy. To pozwoliłoby na efektywne obsługiwanie złożonych projektów transportowych i uwolnienie się od działalności, która nie jest podstawowym biznesem grupy, czyli zarządzania infrastrukturą kolejową.